 

Детей, задержанных на митинге 23 января, поставят на внутришкольный учёт

 

Если московских школьников за участие в несогласованной акции привлекли к административной ответственности, они будут поставлены на внутришкольный учёт:

"Школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учет и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу".

По мнению представителей департамента образования, "школы делают все, чтобы оказать таким ученикам социально-психологическую и педагогическую помощь, в том числе организуют занятия по коррекции поведения, консультации психологов, индивидуальные и групповые профилактические беседы".

О количестве несовершеннолетних участников акции в Москве официально не сообщалось, однако уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что четырёх несовершеннолетних 23 января задержали и доставили в отдел полиции в Филях. Их родителей привлекли к административной ответственности.

 

В Петербурге начали вызывать на допрос несовершеннолетних, задержанных на митинге 23 января. Следователей интересуют бытовые условия жизни, взаимоотношения в семье, учёба и внеучебная деятельность. Также следователи спрашивали о предложениях взрослых или ровесников поучаствовать в несогласованной акции, знании об ограничениях на проведение публичных мероприятий, знакомстве с роликами, призывающими посетить митинг, и разъяснительных беседах в школе и дома.

 


 

 


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