Срок легализации мигрантов в РФ продлён до 10 сентября; глава сервиса по поиску работы рассказал, что мигранты - это дорого

"Давайте представим, что мы завезли в РФ 10 млн мигрантов. На эти 10 млн требуются еще 100 тыс. учителей, которые будут учить их детей. А у нас и так учителей не хватает. Причем уровень этих 100 тыс. учителей должен быть сильно выше, потому что иностранных детей надо еще ассимилировать, обучить русскому языку (...) Идеальный вариант - мы должны прекратить привлекать неквалифицированных мигрантов вообще".