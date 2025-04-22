Срок легализации мигрантов в РФ продлён до 10 сентября; глава сервиса по поиску работы рассказал, что мигранты - это дорого

Срок легализации нелегальных мигрантов в РФ, который ранее должен был окончиться 30 апреля (после чего нелегалы должны были покинуть страну), теперь продлён
до 10 сентября. Сообщается, что это сделано по просьбе посла Киргизии, но сроки продлены для всех мигрантов.
С начала 2025 года мигранты в РФ подделали почти на 42%
миграционных документов больше, чем в прошлом году.
В Петербурге задержали полицейских за взятки от мигрантов
и непринятие мер для устранения правонарушений.
Президент сервиса по поиску работы "Суперджоб" Алексей Захаров рассказал
, что мигранты - это дорого:
"Давайте представим, что мы завезли в РФ 10 млн мигрантов. На эти 10 млн требуются еще 100 тыс. учителей, которые будут учить их детей. А у нас и так учителей не хватает. Причем уровень этих 100 тыс. учителей должен быть сильно выше, потому что иностранных детей надо еще ассимилировать, обучить русскому языку (...) Идеальный вариант - мы должны прекратить привлекать неквалифицированных мигрантов вообще".
Также потребуется 100 тыс. полицейских, которые будут следить за порядком. Кроме того, это десятки тысяч сотрудников миграционных служб.