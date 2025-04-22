В Горловке, ДНР, мирный житель подорвался на мине ВСУ и погиб
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В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом, ранена
женщина. Затем стало известно ещё о четверых раненых
: трое - мирные жители, один - боец подразделения "Орлан".
За время СВО в Белгородской области погибли
23 ребёнка и 167 были ранены.
В Васильевском округе Запорожской области из-за атаки беспилотника ВСУ ранены
два мирных жителя.
Сообщается
об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в свой последний опорный пункт в Курской области. Бои за расположенный на возвышенности монастырь продолжались более десяти дней. При отступлении украинцы подорвали
исторические строения на территории монастыря.