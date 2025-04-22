 

ВСУ атакуют российские регионы, сообщается об освобождении Горнальского монастыря

В Горловке, ДНР, мирный житель подорвался на мине ВСУ и погиб.
В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом, ранена женщина. Затем стало известно ещё о четверых раненых: трое - мирные жители, один - боец подразделения "Орлан".
За время СВО в Белгородской области погибли 23 ребёнка и 167 были ранены.
В Васильевском округе Запорожской области из-за атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя.
 
Сообщается об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в свой последний опорный пункт в Курской области. Бои за расположенный на возвышенности монастырь продолжались более десяти дней. При отступлении украинцы подорвали исторические строения на территории монастыря.
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APN.ru