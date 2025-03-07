ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Луганске, Брянской и Курской области

Старший сержант полиции Евгений Погуляев погиб
в Горловке, ДНР, при отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов, его коллеги также получили ранения. В Никитовском районе Горловки обстрелом ранена
женщина 1953 года рождения. В селе Новомихайловка Кураховского муниципального округа в результате наезда легкового автомобиля на взрывоопасный предмет ранена женщина 1998 года рождения.
В Луганске в квартале Мирный в результате детонации беспилотника ВСУ ранены
два мирных жителя.
В Курской области на растяжке подорвался мужчина 1956 г.р., он ранен
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В Каменке-Днепровской Запорожской области украинцы обстреляли
действующий детский сад. На момент обстрела там было пятеро сотрудников, они не пострадали.
В результате атаки украинских беспилотников загорелось
производственное помещение на перерабатывающем предприятии (консервном заводе) в городе Стародуб Брянской области. Ранена
женщина, сообщается также об одном погибшем
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