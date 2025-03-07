 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Луганске, Брянской и Курской области

Старший сержант полиции Евгений Погуляев погиб в Горловке, ДНР, при отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов, его коллеги также получили ранения. В Никитовском районе Горловки обстрелом ранена женщина 1953 года рождения. В селе Новомихайловка Кураховского муниципального округа в результате наезда легкового автомобиля на взрывоопасный предмет ранена женщина 1998 года рождения.
В Луганске в квартале Мирный в результате детонации беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя.
В Курской области на растяжке подорвался мужчина 1956 г.р., он ранен.
В Каменке-Днепровской Запорожской области украинцы обстреляли действующий детский сад. На момент обстрела там было пятеро сотрудников, они не пострадали. 
В результате атаки украинских беспилотников загорелось производственное помещение на перерабатывающем предприятии (консервном заводе) в городе Стародуб Брянской области. Ранена женщина, сообщается также об одном погибшем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие в Херсонской и Запорожской областях, раненые в Белгородской и Курской
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Херсонской области, раненые в Курской и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убиты мирные жители и ранены сотрудники МЧС
» В Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС, в Херсонской области раненые и погибший
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Луганске, Брянской и Курской области

  • 20:49
  • 256

Сообщается о пытках детей азербайджанской семьёй в Иркутске, в Хабаровске мигрант изнасиловал 19-летнюю девушку

  • 15:34
  • 337

Россия между Евросоюзом и США

Ветерана с эпилепсией и осколком в голове задержали за "самовольное оставление части" и отправили в штурмовики

  • 11:51
  • 347

Бюджет Абхазии за 5 лет вырос в 2,5 раза. Инвестиционное соглашение с РФ реализовано не будет

  • 11:37
  • 290

В РФ выросло неравенство в доходах

  • 11:19
  • 288
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru