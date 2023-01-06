 

Украинцы обстреляли Донецк в первую же минуту объявленного РФ перемирия

Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк в 12:00 6 января -- то есть ровно в момент начала объявленного РФ рождественского «режима тишины». 

В 16:50 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по посёлку Гольмовский на севере Горловки. А через пять минут ещё четыре снаряда были выпущены по Кировскому району Донецка. 

В Херсонской области после объявления "режима тишины" украинскими обстрелами ранены три мирных жителя.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на рождественские праздники и прямо заявил об этом в своём телеграм-канале.

Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного РФ рождественского перемирия, выражал позицию Владимира Зеленского.

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APN.ru