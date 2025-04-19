 

У московских чиновников поднялась рука на музей Рахманинова

Редакция АПН призывает власти Москвы одуматься. Уверены, что антипатриотическое действие - ошибка отдельного невнимательного чиновника, а не проявление политической линии.
 
Публикуем открытое письмо мэру Москвы С.С.Собянину.
Призываем наших читателей сообщить всё, что они хотели бы сказать по данному вопросу прямо в электронную приёмную Президента России.
 
У московских чиновников поднялась рука на музей Рахманинова
У московских чиновников поднялась рука на музей Рахманинова
 
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