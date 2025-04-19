У московских чиновников поднялась рука на музей Рахманинова
- 19.04.2025, 19:42,
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- От редакции
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Редакция АПН призывает власти Москвы одуматься. Уверены, что антипатриотическое действие - ошибка отдельного невнимательного чиновника, а не проявление политической линии.
Публикуем открытое письмо мэру Москвы С.С.Собянину.
Призываем наших читателей сообщить всё, что они хотели бы сказать по данному вопросу прямо в электронную приёмную
Президента России.