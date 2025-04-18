 

Бывший глава узбекской НКА похвалил узбекскую экспансию, которая уже есть в Москве, и наметил дальнейшие цели

 

Бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов заявил, что в России уже идёт "экспансия узбекской культуры", а цель узбеков - стать третьим по численности народом в РФ. По его мнению, узбеков должно быть 100 миллионов, но не в Узбекистане, а в Канаде, Европе и России.

«Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории, которые не заселены, они пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много».

Также Исмаилов сказал, что у него есть юридический бизнес в России, который является «одним из лидеров по оказанию миграционных услуг». 


В Москве впервые прошла олимпиада по арабскому языку, "за последние три года интерес столичных учеников к арабскому языку вырос более чем в три раза", работы учеников оценивали представители Марокко и Палестины, предполагается, что продвижение арабского языка повысит популярность арабской культуры.

 

В Испании женщина по имени Изабель Перальта попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением. Суд приговорил её к одному году тюрьмы и штрафу в размере 1080 евро за критику миграционной политики страны и высказывания в духе «Это не миграция, а вторжение» и «Испания христианская, а не мусульманская». Судья посчитал это «атакой на достоинство мигрантов из Марокко». 

В Британии чернокожая сотрудница подала в суд на работодателя, спросившего её "что ты куришь?", когда она сделала ошибку. Женщина заявила, что это вопрос расистский, суд встал на её сторону и назначил ей компенсацию в размере 35 тыс. фунтов. 

Также в Британии женщину по имени Люси Конноли приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за то, что после резни детей, которую устроил выходец из Руанды в Саутпорте (у него было британское гражданство), она призвала к массовым депортациям и поджогу гостиниц, в которых селят мигрантов. Конноли не только приговорили к 31 месяцу тюрьмы, но и запретили навещать двенадцатилетнюю дочь (на что она по закону должна была бы иметь право, так как не совершала насильственных преступлений).
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