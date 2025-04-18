Бывший глава узбекской НКА похвалил узбекскую экспансию, которая уже есть в Москве, и наметил дальнейшие цели

Бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов заявил, что в России уже идёт "экспансия узбекской культуры", а цель узбеков - стать третьим по численности народом в РФ. По его мнению, узбеков должно быть 100 миллионов, но не в Узбекистане, а в Канаде, Европе и России.

«Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории, которые не заселены, они пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много».

Также Исмаилов сказал, что у него есть юридический бизнес в России, который является «одним из лидеров по оказанию миграционных услуг».





В Москве впервые прошла олимпиада по арабскому языку, "за последние три года интерес столичных учеников к арабскому языку вырос более чем в три раза", работы учеников оценивали представители Марокко и Палестины, предполагается, что продвижение арабского языка повысит популярность арабской культуры.

В Испании женщина по имени Изабель Перальта попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением. Суд приговорил её к одному году тюрьмы и штрафу в размере 1080 евро за критику миграционной политики страны и высказывания в духе «Это не миграция, а вторжение» и «Испания христианская, а не мусульманская». Судья посчитал это «атакой на достоинство мигрантов из Марокко».

В Британии чернокожая сотрудница подала в суд на работодателя, спросившего её "что ты куришь?", когда она сделала ошибку. Женщина заявила, что это вопрос расистский, суд встал на её сторону и назначил ей компенсацию в размере 35 тыс. фунтов.