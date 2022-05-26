Узбекской певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию
- 26.05.2022, 13:48,
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ФСБ РФ запретила
въезд в Россию узбекской певице Наргиз Закировой (гражданке США) вплоть до 2072 года.
Вероятной причиной стали резкие публичные выступления Закировой в поддержку Украины и с оскорблениями россиян. Официальная формулировка -- "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".