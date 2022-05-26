 

Узбекской певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию

ФСБ РФ запретила въезд в Россию узбекской певице Наргиз Закировой (гражданке США) вплоть до 2072 года.
Вероятной причиной стали резкие публичные выступления Закировой в поддержку Украины и с оскорблениями россиян. Официальная формулировка -- "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Со 120 000 таджиков сняли запрет на въезд в РФ
» Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
» Академика Тишкова не пустили в Эстонию
» Список Магницкого будет обнародован в марте
» Лауреат путинской премии объявлен persona non-grata.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Польский депутат усомнился в российских "преступлениях" в Буче и был наказан

  • 14:36
  • 245

Украинцы продолжают обстреливать Курскую и Белгородскую области

  • 14:31
  • 230

Как жители Запорожской и Херсонской областей будут получать паспорта России

  • 14:14
  • 260

"Ковидная амнистия" в Москве и "приостановка" масочного режима в Петербурге

  • 14:04
  • 258

Украинцы в Донбассе используют заградотряды

  • 13:56
  • 239

Узбекской певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию

  • 13:48
  • 264
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru