Узбекской певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию

ФСБ РФ запретила въезд в Россию узбекской певице Наргиз Закировой (гражданке США) вплоть до 2072 года.

Вероятной причиной стали резкие публичные выступления Закировой в поддержку Украины и с оскорблениями россиян. Официальная формулировка -- "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".