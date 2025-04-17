Лейтенант танкового батальона обратился к Путину и Белоусову с призывом положить конец произволу

Боец специальной военной операции, лейтенант 2-го танкового батальона 59-го танкового полка 144-й дивизии 20-й армии Павел Табачников записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову из-за произвола полевого командира и призвал наказать Ибрагима Сафарова, известного под позывным Скала.

Хочу сказать за мёртвых. За пацанов, которые уже ничего не скажут, то, что хотели бы сказать. Потому что сказать за них кроме меня, наверное, некому.

Военнослужащий рассказал, что из-за произвола Сафарова личный состав вынужден самостоятельно покупать запчасти для техники, в том числе колеса для автомобилей, аккумуляторы и компрессоры для танков. Также, п о его словам, с него требовали деньги для создания нового подразделения беспилотных летательных аппаратов, включая покупку генераторов и квадрокоптеров.

«Командир батальона говорил: мне наплевать, где ты возьмешь деньги. Ты сейчас всё построишь, а потом с людей, которые будут входить в твое подразделение, будешь "стричь капусту"».

Табачников пояснил, что тех, кто отказывается платить, отправляют в яму размером три на два метра и глубиной около трех метров.

Некоторое время назад у офицера начались проблемы со здоровьем: появилась паховая грыжа и порвались мениски на обоих коленных суставах. «Мне дали сутки привести себя в порядок. А дальше началась обработка. Повторная обработка. Вернулись к той же теме по строительству блиндажа, по строительству бани, приобретению квадрокоптеров. В госпиталь меня ни в какой не определили, потому что денежные средства я не платил», — рассказал боец. В настоящий момент, по мнению Табачникова, его "хотят обнулить".



