В Саратове у многодетной русской матери сгорел дом, и после этого у неё отобрали детей и заставили "платить алименты"

По информации телеграм-канала "Многонационал", в Саратове у многодетной матери сгорел дом, и после этого местные власти не помогли ей с жильём, а отобрали детей и повесили алименты, долг по которым к настоящему времени составляет уже более 2 млн рублей.

У матери-одиночки из Саратова Анастасии Переваловой в 2022 году сгорел дом. Она поселилась у своей матери в коммуналке и обратилась к местным властям за помощью. Они обратили внимание на её проблему, однако жильё ей не предоставили, а пятерых детей отправили в приют из-за плохих жилищных условий. На тот момент Перевалова была беременна близнецами, но после родов у неё прямо в больнице сыновей забрали. Кроме того, матери, получающей около 30 тыс. рублей в месяц, насчитали ежемесячные алименты в размере 80 тыс. рублей, исходя из средней зарплаты по стране. Теперь она должна более 2 млн рублей.

Сейчас четверо детей находятся в интернете, а ещё трое (самых младших) якобы в приёмных семьях. Именно интернат подал на Анастасию иск, чтобы с неё взыскали алименты исходя из средней ЗП, женщину вообще хотели посадить.

