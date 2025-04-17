 

В Саратове у многодетной русской матери сгорел дом, и после этого у неё отобрали детей и заставили "платить алименты"

По информации телеграм-канала "Многонационал", в Саратове у многодетной матери сгорел дом, и после этого местные власти не помогли ей с жильём, а отобрали детей и повесили алименты, долг по которым к настоящему времени составляет уже более 2 млн рублей. 
 
У матери-одиночки из Саратова Анастасии Переваловой в 2022 году сгорел дом. Она поселилась у своей матери в коммуналке и обратилась к местным властям за помощью. Они обратили внимание на её проблему, однако жильё ей не предоставили, а пятерых детей отправили в приют из-за плохих жилищных условий. На тот момент Перевалова была беременна близнецами, но после родов у неё прямо в больнице сыновей забрали. Кроме того, матери, получающей около 30 тыс. рублей в месяц, насчитали ежемесячные алименты в размере 80 тыс. рублей, исходя из средней зарплаты по стране. Теперь она должна более 2 млн рублей.
Сейчас четверо детей находятся в интернете, а ещё трое (самых младших) якобы в приёмных семьях. Именно интернат подал на Анастасию иск, чтобы с неё взыскали алименты исходя из средней ЗП, женщину вообще хотели посадить. 
 
Юрист Ирина Лингис рассказала, что «Перевалова воспитывала пятерых детей, и не было ни одного вопроса до пожара. Ни со стороны школы, ни со стороны опеки — никто не говорил, что дети грязные, без присмотра. Была обычная семья». «Считаю, что по данному факту СК России должен провести проверку», — подчеркнула Лингис.


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