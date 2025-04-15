Посланник Трампа сообщил, что Путин попросил американцев обеспечить "постоянный мир" на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент РФ Владимир Путин попросил американцев обеспечить "постоянный мир" на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и очередной ловушкой, которая может привести страну к зависимости.
Днём ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян сказала, что "если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного", СВО завершится уже в нынешнем году, а член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев усомнился в этом, сказав, что СВО может закончиться быстро в случае "договорняка", но для прочного мира нужно сделать ещё очень многое.