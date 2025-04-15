Посланник Трампа сообщил, что Путин попросил американцев обеспечить "постоянный мир" на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент РФ Владимир Путин попросил американцев обеспечить "постоянный мир" на Украине.

«Это была замечательная встреча. Ближе к концу мы действительно подошли к финалу, и я собираюсь сказать "наконец-то", но я не имею в виду это в том смысле, что мы этого ждали. Я имею в виду, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому. Просьба Путина заключается в установлении постоянного мира».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и очередной ловушкой, которая может привести страну к зависимости.

"Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку".

Днём ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян сказала, что "если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного", СВО завершится уже в нынешнем году, а член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев усомнился в этом, сказав, что СВО может закончиться быстро в случае "договорняка", но для прочного мира нужно сделать ещё очень многое.