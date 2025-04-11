 

Russians, россияне, русские... Что это было?

Даже не знаю: возможно, кроме меня это многие заметили.
Ведь прошло всего пять дней.
6 апреля крупнейшие российские СМИ массово писали заголовки типа "Овечкин поблагодарил россиян". Или даже просто "Мы сделали это". Вот тут, например, подборка.
Сегодня 11 апреля, и российские СМИ полны неодобрения по поводу того, что официальный аккаунт НХЛ убрал из речи Овечкина русских. 
Вот "Лента" 6 апреля пишет про россиян. А вот "Лента" 11 апреля негодует, что НХЛ заменила слово "русские".
Вот ТАСС 6 апреля пишет про россиян. А вот ТАСС 11 апреля недоволен, что НХЛ убрала слово "русские".
Ну, и потом оба сайта пишут про торжество справедливости: мол, НХЛ "после критики" слово восстановила!
И нет у них теперь, знаете, никаких сомнений, что Russians надо было перевести именно как русские. А не как "россияне".
Что ж 6-го апреля-то было? Было-то что? 
Сегодня вдруг даже в Госдуме прорезались. Депутат Светлана Журова пояснила: «Саша Овечкин специально, отчасти на эмоциях, сказал: "Русские, мы сделали это". (...) Он хотел таким образом обозначить, что он сделал для своей страны и её продвижения в мире. (...) Европе, к сожалению, это не нравится».
То есть "для страны и её продвижения в мире", но Russians переводим всё-таки как русские. И всегда-то мы это знаем. И СМИ знают. И в Госдуме знают.
Но вот обычно переводят не так, и плевать им на критику. Они даже очень упорно расскажут, почему переводить надо именно как "россияне", а как "русские" - не надо переводить, и что слово "русские" - это отличительная черта всяких притаившихся националистов.
Но только не тогда, когда надо заклеймить русофобию где-то на Западе. Тогда они исполнятся праведного гнева и вспомнят слово "русские".
А знаете, почему не "россияне"?
Видимо, потому что "россияне" не будет монтироваться с праведным гневом. 
Как-то вот не торкнет в сердцах миллионов людей, что на вражеском Западе убрали "россиян" из речи хоккеиста-триумфатора. 
И потому сегодня - ловите момент - российские СМИ вовсю пишут слово "русские" и выражают неодобрение, что русских где-то (не у нас) убрали из текста. Так бывает. Просто редко. Ловите момент. 



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