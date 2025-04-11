 

ВСУ атакуют российские регионы, российский военный рассказал, как его пытали украинские медработники

В селе Мешковом в Белгородской области ударом украинского дрона убит водитель грузовика. В Мокрой Орловке ранен мирный житель, он в тяжёлом состоянии. Затем украинскими дронами атакованы Никольское, Ракитное, Муром, Графовка, Байцуры, Грузское, повреждены автомобили, складское помещение, ЛЭП.
Украинскими дронами атаковано село Быканово Обоянского района Курской области. Повреждены 16 жилых домов, школа, котельная, 6 автомобилей, трактор. Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района Курской области.
В Брянской области агропромышленные предприятия постоянно подвергаются атакам ВСУ, в результате чего уже в 2025 году в весенние полевые работы один механизатор погиб, уничтожена техника, поголовье свиней, крупный рогатый скот, нанесены повреждения производственным помещениям, энергетической инфраструктуре сельхозпредприятий.
За сутки нанесено пять ударов по российским энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Брянской областях. 
В ЛНР ранен ведущий инженер предприятия.
Ранены два мирных жителя на подконтрольной РФ территории Харьковской области.
Возвращённый из плена российский военнослужащий рассказал о пытках, которые применялись к нему, в том числе украинскими "медработниками". В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали ему ногу по живому, и это повторялось при каждой перевязке. 
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