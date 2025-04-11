ВСУ атакуют российские регионы, российский военный рассказал, как его пытали украинские медработники

киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали ему ногу по живому, и это повторялось при каждой перевязке.

Возвращённый из плена российский военнослужащий рассказал о пытках, которые применялись к нему, в том числе украинскими "медработниками". В