В селе Мешковом в Белгородской области ударом украинского дрона убит
водитель грузовика. В Мокрой Орловке ранен мирный житель, он в тяжёлом состоянии
. Затем украинскими дронами атакованы Никольское, Ракитное, Муром, Графовка, Байцуры, Грузское, повреждены
автомобили, складское помещение, ЛЭП.
Украинскими дронами атаковано село Быканово Обоянского района Курской области. Повреждены
16 жилых домов, школа, котельная, 6 автомобилей, трактор. Мирный житель погиб
при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района Курской области.
В Брянской области агропромышленные предприятия постоянно подвергаются атакам ВСУ
, в результате чего уже в 2025 году в весенние полевые работы один механизатор погиб, уничтожена техника, поголовье свиней, крупный рогатый скот, нанесены повреждения производственным помещениям, энергетической инфраструктуре сельхозпредприятий.
За сутки нанесено пять ударов
по российским энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Брянской областях.
В ЛНР ранен
ведущий инженер предприятия.
Ранены
два мирных жителя на подконтрольной РФ территории Харьковской области.
Возвращённый из плена российский военнослужащий рассказал
о пытках, которые применялись к нему, в том числе украинскими "медработниками". В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали ему ногу по живому, и это повторялось при каждой перевязке.