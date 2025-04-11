Киеву пообещали новую поддержку на 21 млрд евро, и.о. министра обороны ФРГ не ожидает мира в обозримом будущем

Члены европейской контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной поддержки на сумму свыше 21 миллиарда евро, заявил
министр обороны Великобритании Джон Хили. По сообщению
"Таймс", Британия максимально вовлечена в украинский конфликт, ещё в феврале 2022 года десятки британских военнослужащих отправились в Киев для обучения ВСУ управлению противотанковыми комплексами, которые начал поставлять Лондон, и затем, вместе с новым вооружением, прибывали всё новые британские военные специалисты. Британия рассматривает возможность отправить войска на Украину на 5 лет
, назвав их "силами сдерживания".
Исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает
достижения мира на Украине в обозримом будущем, в связи с чем, по его мнению, надо продолжать накачивать Украину деньгами и вооружением.
Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украине заявил
, что приветствует увеличение Европейским союзом помощи Киеву.