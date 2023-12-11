 

Британия пообещала сохранять антироссийские санкции после окончания СВО, ЕС до конца года даст Украине 1,5 млрд евро

 

Британские власти намерены и после окончания украинского конфликта оставить в силе действующие санкции, чтобы не допустить «восстановления военных возможностей России», заявила заместительница министра по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани.

11 декабря британский кабмин создаст новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России. С февраля 2022 года Лондон внес в чёрный список около 1800 российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму, превышающую 23 миллиарда долларов.

 

ЕС передаст Украине полтора миллиарда евро до конца декабря "в качестве последнего платежа в рамках программы макрофинансовой помощи этого года на сумму 18 миллиардов евро", — сказала представительница Еврокомиссии Анна Писонеро. Она подчеркнула, что страны ЕС до конца года также согласуют новую программу макрофинансовой поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро.


 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Подсчитано, сколько денег и оружия передали Украине разные страны
» Замороженные активы РФ приносят доход европейским депозитариям, достигнут "прогресс" в использовании их для Украины
» Президент США продлил санкции против России до марта 2017 года
» Евросоюз планирует продлить санкции против РФ еще на полгода
» Биржевой курс доллара упал ниже 53,5 рубля впервые с 26 декабря
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева

  • 19:54
  • 122

В РФ начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов

  • 18:40
  • 135

Танки ВСУ обстреливают российские регионы, в Иране заявили, что ХАМАС и Хезболла покупают оружие на Украине

  • 18:28
  • 159

Британия пообещала сохранять антироссийские санкции после окончания СВО, ЕС до конца года даст Украине 1,5 млрд евро

  • 17:54
  • 157

Писатель Быков не имеет претензий к украинцам из-за убийства мирных россиян; Киев готов поскакать и сплясать ради ЕС

  • 13:46
  • 257

Жители Подольска обратились к Путину с просьбой запретить строительство миграционного центра; мигрантов станет труднее выдворить из РФ

  • 10:01
  • 315
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru