Британия пообещала сохранять антироссийские санкции после окончания СВО, ЕС до конца года даст Украине 1,5 млрд евро

Британские власти намерены и после окончания украинского конфликта оставить в силе действующие санкции, чтобы не допустить «восстановления военных возможностей России», заявила заместительница министра по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани.

11 декабря британский кабмин создаст новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России. С февраля 2022 года Лондон внес в чёрный список около 1800 российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму, превышающую 23 миллиарда долларов.

ЕС передаст Украине полтора миллиарда евро до конца декабря "в качестве последнего платежа в рамках программы макрофинансовой помощи этого года на сумму 18 миллиардов евро", — сказала представительница Еврокомиссии Анна Писонеро. Она подчеркнула, что страны ЕС до конца года также согласуют новую программу макрофинансовой поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро.