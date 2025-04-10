В Карачаево-Черкессии фермер получил 4 года за самооборону, в Нижегородской области смягчили приговор пенсионеру, оборонявшему детский лагерь

По информации телеграм-канала "Многонационал", в Карачаево-Черкессии фермер получил четыре года заключения за то, что с ножом отбивался от нападавших.

Два брата Руслан и Эльдар Тлисовы, действующий адвокат Ишхан Ишханов, Казбек Кочиев и некий Аслан вымогали деньги у фермера Гладкова и пытались его убить. Пытаясь спасти свою жизнь фермер применил нож, но без серьёзных последствий, абу-бандит Тлисов даже отказался от госпитализации, но зато сразу позвонил своей маме, которая и обратилась в полицию.

из тюрьмы выпустили пенсионера Павла Червякова, который работал охранником в детском лагере и случайно убил погромщика-наркомана Дело переквалифицировали со ст. 111 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности, на ч. 2 ст. 114 УК РФ - Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. В итоге Червякову назначили один год ограничения свободы (изначально давали пять с половиной лет строгого режима), в течение которого будет запрещено покидать пределы Балахнинского округа, и освободили из-под стражи. В Нижегородской области благодаря общественному резонансу

Благодаря общественному резонансу, МВД обратило внимание на дело Кирилла Загородникова - русского из Узбекистана, который уехал оттуда, столкнувшись с дискриминацией, работал в России, пошёл воевать на СВО.

«Я встречал нацистов в Узбекистане . В Ташкенте из-за того, что я русский, меня унижали, не давали работать, притесняли. Я всего этого натерпелся и просто не хочу, чтобы русские люди также терпели унижения от украинских нацистов. Я больше не смог это терпеть и молча смотреть. В один день принял решение, заключил контракт с МО РФ и пошел на СВО добровольцем».

На войне Загородников потерял руку и ногу, после чего начались мытарства с получением гражданства РФ (хотя как участнику СВО ему должны были его дать в упрощённом порядке):

«Меня просили собрать бесчисленное количества бумажек: свидетельства о рождении бабушки и дедушки, свидетельство об их браке, о рождении детей, все паспорта, справки с мест работы».

Когда дело Загородникова получило огласку, в МВД решили ему помочь







