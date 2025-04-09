 

Минобороны рассекретило документы и сделало сайт о штурме Кёнигсберга

 

Минобороны России к 80-летию взятия Кёнигсберга рассекретило документы о штурме этой германской цитадели. Материалы из фонда Центрального архива Минобороны РФ опубликованы в мультимедийном проекте "Штурм Кёнигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством".

"В его основу легли ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы ставки Верховного главнокомандования, оперативные сводки штабов, боевые и политические донесения, исторические фотографии, схемы обороны, планы наступательных действий и наградные материалы", - сообщили военные.

Среди документов также опубликован подробный план кенигсбергской наступательной операции. В нем указана группировка, тактические и оперативные резервы, а также инженерное обеспечение оборонительного рубежа противника.

В разделе рассекречены материалы о поставленных задачах и этапах данной операции. Опубликована копия секретного приказа 1-го парашютно-танкового фузилерного батальона "Герман Геринг" от 10 октября 1944 г.

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 года. Её целью было уничтожение крупной группировки немецко-фашистских войск, сосредоточенной в Восточной Пруссии и северных районах Польши.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минобороны: получила подтверждение подготовка наступления ВСУ на ДНР и ЛНР в марте
» Минобороны публикует рассекреченные документы о Курской битве
» Минобороны опубликовало архивные материалы об освобождении Польши
» Следственный комитет: Сердюков не виноват!
» Путин: У министра обороны будет восемь заместителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Депутат попросил Бастрыкина разобраться с арестом москвички в Махачкале

  • 16:17
  • 619

Какой великий обман

ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты, погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР

  • 14:59
  • 253

Минобороны рассекретило документы и сделало сайт о штурме Кёнигсберга

  • 13:40
  • 237

Минобороны не возражает, чтобы генерал Иван Попов вернулся на СВО

  • 13:22
  • 311

"Альтернатива для Германии" стала самой популярной из немецких партий

  • 13:13
  • 233
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru