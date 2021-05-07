 

Минобороны опубликовало архивные материалы об освобождении Польши

 

Российское Министерство обороны разместило на своём интернет-портале новый раздел, посвящённый освобождению Польши Красной Армией.

В документах содержатся сведения о братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии в городах Вроцлав, Лодзь и Равич. Опубликованы наградные материалы некоторых советских военнослужащих.

В опубликованной в разделе справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что только за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тысяч человек. Также размещены уникальные документы, рассказывающие об экономическом положении Польши, о помощи, которую войска Красной Армии оказывали польским административным органам на освобождённых территориях страны и об отношениях между польским и немецким населением в западных польских районах. Отдельно выделены документы о помощи, поступающей от Советского Союза в Польшу, "когда бои на её земле уже отгремели".


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APN.ru