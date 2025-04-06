 

В Москве новым россиянином с особой жестокостью убит перешедший в православие татарин

В Москве в храме Всемилостивого Спаса с особой жестокостью убит Ильяс Сафиуллин, перешедший в православие татарин; те, кто его знал, тепло говорят о его всегдашней душевности, готовности помогать и таланте (Сафиуллин играл в театральных постановках и хорошо рисовал). Убийца - уроженец Узбекистана, получивший гражданство РФ. В диаспоре заявили, что он "душевнобольной и забыл принять таблетки". Однако опрошенные "Царьградом" эксперты полагают, что может идти речь о том, что некто умышленно натравил психически нестабильного человека на православного татарина.
В Ленинградской области четырнадцатилетняя школьница рассказала социальному работнику, что её насиловал отчим (уроженец Узбекистана, недавно получил гражданство РФ). "Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен и отпущен". 
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APN.ru