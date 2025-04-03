 

Российский боец отважно повёл себя в украинском плену, жительница Суджи рассказала о притязании украинцев на Курскую область

 

Российский политик, выходец с Украины Олег Царёв обратил внимание на видео с допросом российского бойца Николая Карташевича в украинском плену. Находящийся в киевском СИЗО военный продемонстрировал присутствие духа и сказал, что собирается воевать дальше, отомстить Украине и забрать, как минимум, земли, которые по конституции являются частью России. «Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо обладать незаурядным мужеством. По-моему, в Киеве добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — отметил Царёв.

 
Женщина, жившая в оккупированной украинцами Судже, рассказала, что ВСУ распространяли листовки, где говорилось, что "Курская губерния - это Украина".
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APN.ru