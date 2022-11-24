 

Украинцы арестовывают сотни жителей Херсона, чтобы обменивать на своих военных

 
Украинцы хватают в Херсоне сотни местных жителей, планируя использовать их для обмена на своих военнослужащих, находящихся в плену, рассказал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич: 
"Сколько людей сейчас находятся в плену - это минимум сотни, потому что, по нашему глубокому убеждению, киевский режим сегодня формирует так называемый обменный фонд. Мы знаем, что тысячи военнопленных находятся у нас, их солдат. Обменивать их [украинской стороне] не на кого, соответственно, они, выражаясь цинично, пополняют запасы". 
 После оставления города ВС РФ не менее сотни гражданских в Херсоне были убиты украинцами, двести пропали без вести.

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