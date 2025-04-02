 

Московский областной суд отпустил под домашний арест "дрифтовавшего" и сбившего людей дагестанского блогера

 

Московский областной суд отпустил под домашний арест автоблогера Гаджи Гаджиева, который в середине ноября 2024 года сбил людей во время "дрифта" на парковке в Одинцове. Пока что блогеру придётся ехать для нахождения под домашним арестом в Дагестан, но его защита ещё постарается поменять его на Москву. 

Гаджиев за рулем BMW "дрифтовал" на парковке в подмосковном Одинцово, где за ним наблюдала толпа зрителей. В какой-то момент он не справился с управлением, его машина влетела в людей, попутно сбив несколько человек, в том числе женщину с коляской. После этого блогер скрылся и "добровольно сдался" полиции спустя 10 дней после случившегося. 


Дагестанский боец ММА в Москве также для развлечения толпы друзей устроил гонки по тротуару и чудом не сбил женщину на пешеходном переходе. Фигурант часто нарушает ПДД, гоняет на скорости 200-246 км/ч и выкладывает хвастливые видео в соцсети.
 
Абхазы с российским паспортом или видом на жительство в РФ смогут получать российские водительские права в Сухуме "в режиме одного окна, по упрощённой процедуре, без дополнительных экзаменов, медкомиссии".
 

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