 

Ребёнок мигрантов взорвал в школе петарду, пострадали 9 человек; ФССП выдворила из РФ вдвое больше нелегалов, чем годом ранее

В подмосковной Истре таджикский школьник взорвал в школе петарду, пострадали девять детей, в том числе одну школьницу пришлось госпитализировать. Родители пострадавших детей считают, что будет правильным депортировать семью школьника, поскольку он и ранее был неоднократно замечен в хулиганстве.
В Москве задержали дворника-мигранта, который мастурбировал возле детской площадки. Дело ограничилось административным протоколом. 
Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на абсурдность формулировки, с которой отклоняется его предложение ограничить продажу оружия мигрантам (поправки отклонены как "не соответствующие нормам закона" - в то время как они направлены на то, чтобы изменить закон). 
В Казани один африканский студент убил другого африканского студента.
В Москве один мигрант-строитель убил другого мигранта-строителя.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов выдворили в 2024 году из России 88 тыс. нелегальных мигрантов - в два раза больше, чем в 2023 году.
При МВД "в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции" образуют Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
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