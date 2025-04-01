 

Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке

Старообрядцы, переселяющиеся на российский Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядкеТаким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории, но потребуется получить ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (сейчас эту кафедру занимает митрополит Корнилий (Титов).
Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые, спасаясь от преследований советской власти, через Китай и Гонконг при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах пересекли Тихий океан. Большая часть из них прибыла в штат Парана на юге Бразилии, меньшая - в Австралию, в Сидней. 

В настоящее время в Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области.


 
В Красноярском крае власти расширили перечень профессий, в которых запрещена работа мигрантов. С 1 сентября 2025 года мигрантам, помимо уже имеющихся ограничений, будет также запрещено работать в сфере по распиловке и обработке древесины, в производстве транспортного оборудования, в сфере общественного питания, в среднем, общем и дополнительном образовании, а также в салонах красоты. С 2026 года мигрантам запретят работать в производстве оружия и боеприпасов, транспортных средств и оборудования.
По данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в Самаре владелец хостела для мигрантов перекрыл воду жильцам дома, когда они начали жаловаться на мигрантов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более 170 000 жителей ДНР получили гражданство России
» В Думу внесен закон о предоставлении гражданства русским с Украины
» Жители Средней Азии и Закавказья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке
» Старообрядческий митрополит предлагает создать в России цензуру
» Алексий Второй выразил соболезнование старообрядцам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке

  • 16:16
  • 211

Россиян оштрафовали почти на 150 млрд рублей за нарушения ПДД, выявленные камерами; куратором МВД Чечни стал подросток

  • 15:49
  • 198

Президент РФ подписал закон против кибермошенничества, почти 8 млн россиян установили самозапрет на кредиты

  • 15:15
  • 202

Инвестиции в Москву стали ещё больше, российские миллиардеры стали ещё богаче

  • 15:02
  • 219

Госдепартамент США отверг предложение Путина о внешнем контроле над Украиной, Германия введёт войска в Литву

  • 13:19
  • 246

16 человек ранены в Горловке, ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре

  • 13:12
  • 228
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru