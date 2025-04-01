Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке

Таким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории, но потребуется получить ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (сейчас эту кафедру занимает митрополит Корнилий (Титов). Старообрядцы, переселяющиеся на российский Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке

Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые, спасаясь от преследований советской власти, через Китай и Гонконг при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах пересекли Тихий океан. Большая часть из них прибыла в штат Парана на юге Бразилии, меньшая - в Австралию, в Сидней.

В настоящее время в Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области.

