Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке
- 01.04.2025, 16:16,
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Старообрядцы, переселяющиеся на российский Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке
. Таким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории, но потребуется получить ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (сейчас эту кафедру занимает митрополит Корнилий (Титов).
Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые, спасаясь от преследований советской власти, через Китай и Гонконг при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах пересекли Тихий океан. Большая часть из них прибыла в штат Парана на юге Бразилии, меньшая - в Австралию, в Сидней.
В настоящее время в Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области.
В Красноярском крае власти расширили перечень профессий, в которых запрещена работа мигрантов
. С 1 сентября 2025 года мигрантам, помимо уже имеющихся ограничений, будет также запрещено работать в сфере по распиловке и обработке древесины, в производстве транспортного оборудования, в сфере общественного питания, в среднем, общем и дополнительном образовании, а также в салонах красоты. С 2026 года мигрантам запретят работать в производстве оружия и боеприпасов, транспортных средств и оборудования.
По данным
депутата Госдумы Михаила Матвеева, в Самаре владелец хостела для мигрантов перекрыл воду жильцам дома, когда они начали жаловаться на мигрантов.