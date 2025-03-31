В РПЦ призвали запретить дизайнерам убирать кресты с христианских храмов

Вопрос о «крестопадах» необходимо решить на законодательном уровне, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Речь идёт о периодически фиксируемых случаях стирания крестов с изображений христианских храмов. «Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов», — сказал Кипшидзе.

28 марта в Санкт-Петербурге завершил работу 15 Петербургский международный образовательный форум, посвящённый "сохранению исторической памяти" и "формированию духовно-нравственных ценностей". Официальная эмблема форума - силуэт Исаакиевского собора без крестов, на её фоне проходили выступления.

Генпрокуратура РФ просит "приостановить" в РФ запрет террористического движения "Талибан" (пока ещё запрещено в РФ), соответствующий иск направлен в Верховный суд РФ.