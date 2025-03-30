Не можешь сам - учи

Недавно в Москве состоялась презентация школьного пособия по семьеведенью. Авторами оказались две скандальных персоны – депутат от КПРФ Нина Останина и представительница инфобизнеса Ксения Мосунова, ранее известная под фамилией Губина». Она уже успела поработать ведущим специалистом по кредитованию в банке, управляющей и владелицей салона красоты, но очевидно самым прибыльным стало занятие персональными консультациями «по родовым программам и сценариям психики». В запрещенной сети Инстаграм Мосунова скромно именует себя «ГЛАВНАЯ ПО РОДУ», именно так, капслоком. Представляясь как «клинический психолог», то есть человек с медицинским образованием, который получил еще и квалификацию психолога, она запугивает людей «родовыми проклятиями, побуждая и без того дезориентированных граждан нести ей деньги за консультации.

Да, связываться с таким человеком в 2025 году, особенно после посадки королевы инфоцыган Блиновской, может только очень смелый общественный деятель, по каким-то причинам чувствующий себя неуязвимым.



В какой момент Нина Останина почувствовала, что она избранная, что ей можно гораздо больше, чем другим?

В 2010ее сын Даниил Останин на допросе рассказал, что зарезал своего делового партнера Михаила Мильштейна в состоянии аффекта. Тело было покрыто множественными ножевыми ранениями. Мать убийцы на тот момент возглавляла кемеровский обком КПРФ.



И это был не первый случай повышенного внимания государства и СМИ к Даниилу Останину: в том же году он стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного в июле этого года. Позиция следствия гласила, что сын депутата «путем обмана и злоупотребления доверием нанес вред обществу», незаконно обанкротив и,по сути, разорив Черемшанский угольный разрез в Кемеровской области. Согласно публикациям местной прессы, Останин долгое время был занят подрывом российской промышленности. В сентябре 2004 года он получил 24% акций угольного предприятия, но тратил предназначенные для него деньги на нужды КПРФ. Заявления на эту тему делали и представители кемеровских властей.

В СССР Нина Александровна, имея сына, осужденного по кровавой статье, в партии бы не задержалась. Но то была страна, которой больше нет, с другими требованиями к своим лучшим представителям. Останина не просто удержалась в партии, в дальнейшем она возглавила комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей (впоследствии — по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства). То есть, являя собой живой пример матери, воспитавшей убийцу, была допущена к законодательству в той сфере, к которой не должна была приближаться на пушечный выстрел.

Где же две деятельницы вообще могли познакомиться? У них общий косметолог? Предприимчивость передается от человека к человеку и таким способом?

Возможно, дело в том, что Государственная Дума уже открывала свои двери представительницам инфобизнеса и еще одной известной всем профессии в 2023 году, когда организовала круглый стол, посвященный блогерству. А Мосунову со всем пестрым шлейфом антинаучных идей кто-то пустил в общество «Знание».

Вместо депутатских запросов на предмет аккуратности уплаты ею налогов, она получает возможность войти в прибыльнейшую сферу – создания учебной литературы. Дама-депутат от КПРФ, возможно, упустила обязательное требование к современному российскому учебнику, особенно касающемуся семейного уклада: он должен транслировать традиционные ценности, в число которые не входятдешевая эзотерика и псевдопсихология.

А, может, Нина Александровна делает это не только ради морального удовлетворения? Давайте же налоговые и прокурорские проверки коснутся не только новоиспеченной учительницы этики и психологи семейной жизни в масштабах страны, но и поощряющей ее Останиной.

А «учебник», конечно, необходимо разместить в общем доступе и дать тексту беспристрастную оценку.