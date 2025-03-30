 

В Британии готовятся ввести "двухуровневое правосудие"

С апреля по предложению правящей партии лейбористов в Британии должно заработать так называемое "двухуровневое" правосудие. Судья при вынесении приговора будет обязан учитывать такие личные обстоятельства, как вероисповедание, этническое происхождение подсудимого, а также "не сменил ли он пол", с более мягким отношением к так называемым меньшинствам. Как ожидают консерваторы, наиболее строгое наказание будет даваться христианам и белым мужчинам, новые правила вызовут несправедливость и раскол в обществе.
 
С другой стороны, такой подход не является новым для британской судебной системы. Уже в 2015 году в британской прессе объяснялось, что "азиатские дети — жертвы сексуального насилия страдают больше, чем белые", и, соответственно, преступники, насилующие азиатских детей, должны получать более строгое наказание, чем те, кто насилует белых детей, и это уже так и делается.
Страдают же азиатские дети больше, чем белые, потому, что семья относится к жертве изнасилования сурово, и такой девушке трудно выйти замуж.
 

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