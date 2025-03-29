Россияне стали чаще жаловаться на соседей

Количество жалоб жителей многоквартирных домов на соседей за два года в РФ выросло на 15-20%. Самый заметный рост жалоб - в новых жилых комплексах комфорт-класса, причём 50-60% жалоб приходится на шум, также не нравятся запахи (курение на балконе), захламление общих зон (велосипеды в подъезде, парковка на газоне), нарушение правил аренды (посуточная сдача, беспокойные арендаторы) и конфликты в домовых чатах (угрозы, оскорбления).

Жалоб на соседей стало больше и в коттеджных посёлках с плотной застройкой. Здесь люди тоже жалуются на шум, на нарушение границ участков, на сожженный мусор и неприятные запахи. И если раньше всё зачастую решалось "по-соседски", теперь идут официальные обращения в УК или даже суды.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации сообщил, что российские органы жилнадзора получили за 2024 год 1,4 млн обращений от граждан, что на 33% больше, чем годом ранее.