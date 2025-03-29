 

Россияне стали чаще жаловаться на соседей

Количество жалоб жителей многоквартирных домов на соседей за два года в РФ выросло на 15-20%. Самый заметный рост жалоб - в новых жилых комплексах комфорт-класса, причём 50-60% жалоб приходится на шум, также не нравятся запахи (курение на балконе), захламление общих зон (велосипеды в подъезде, парковка на газоне), нарушение правил аренды (посуточная сдача, беспокойные арендаторы) и конфликты в домовых чатах (угрозы, оскорбления).

Жалоб на соседей стало больше и в коттеджных посёлках с плотной застройкой. Здесь люди тоже жалуются на шум, на нарушение границ участков, на сожженный мусор и неприятные запахи. И если раньше всё зачастую решалось "по-соседски", теперь идут официальные обращения в УК или даже суды.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации сообщил, что российские органы жилнадзора получили за 2024 год 1,4 млн обращений от граждан, что на 33% больше, чем годом ранее.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число жалоб россиян на медпомощь по ОМС с начала года выросло вдвое
» Сегодня должно состояться рассмотрение двух жалоб адвокатов политзаключённого Даниила Константинова у судьи Михайловой
» В Москве ЕР набрала не более 32% голосов
» Могут быть проведены повторные выборы депутатов Московской областной думы по трем избирательным округам
» Россияне узнают из книги, куда идти за справедливостью
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Россияне стали чаще жаловаться на соседей

  • 13:59
  • 226

ВСУ обстреливают трансформаторные подстанции и ремонтные бригады, иностранных военных на Украине стало больше

  • 13:37
  • 207
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Блокирование мобильного интернета улучшило внимание и психическое здоровье всего за две недели

  • 19:16
  • 338

В Кремле считают, что ВСУ бьют по российской энергетике и "националисты" на Украине усиливаются, потому что Киев их не контролирует

  • 18:17
  • 348

Трамп провёл в Белом доме ифтар и заявил о рекордной поддержке мусульманского электората

  • 18:00
  • 353
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru