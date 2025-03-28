Путин заявил, что ввод американских и европейских войск на Украину поспособствует миру

Международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что откроет путь к легитимным переговорам относительно украинского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

"Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. (...) Для того чтобы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".