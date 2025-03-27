 

Украинцы продолжают удары по энергообъектам и "изолируют плацдарм" в Белгородской области

 

Вечером 26 марта ВСУ при помощи беспилотника атаковали объект филиала «Брянскэнерго», произошло отключение высоковольтной линии, и жители Климовского района остались без света. Утром 27 марта атака на этот энергообъект повторилась, но уже с применением артиллерии, которая вывела из строя комплектную трансформаторную подстанцию. Также 26 марта российские средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ, нацеленный на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. 

В Белгородской области ВСУ ударили ещё по двум мостам в населённых пунктах Графовка и Анновка, чтобы "изолировать плацдарм" и затруднить переброску российских подкреплений. Обстановка в регионе остаётся сложной.

 

В Суджанском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен сотрудник полиции. 
В Горловке, ДНР, под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница, ранены ещё двое. Скончался раненый накануне водитель маршрутного автобуса.
В результате атак ВСУ погиб мирный житель в Алёшках Херсонской области и ранен ещё один в Горностаевке.
Ранен мирный житель 1950 г.р. в Кременной, ЛНР.
В Харьковской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи, машина повреждена.
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APN.ru