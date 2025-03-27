Украинцы продолжают удары по энергообъектам и "изолируют плацдарм" в Белгородской области

Вечером 26 марта ВСУ при помощи беспилотника атаковали объект филиала «Брянскэнерго», произошло отключение высоковольтной линии, и жители Климовского района остались без света. Утром 27 марта атака на этот энергообъект повторилась, но уже с применением артиллерии, которая вывела из строя комплектную трансформаторную подстанцию. Также 26 марта российские средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ, нацеленный на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.

В Белгородской области ВСУ ударили ещё по двум мостам в населённых пунктах Графовка и Анновка, чтобы "изолировать плацдарм" и затруднить переброску российских подкреплений. Обстановка в регионе остаётся сложной.