ФАДН заявило, что Запад использует коренные малочисленные народы для экономического сдерживания

Западные стратегические документы рассматривают проблематику "коренных народов" как один из инструментов экономического сдерживания оппонентов, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Из этого ФАДН делает вывод, что нужно сыграть на опережение: "Наилучшая профилактика подобных рисков - это добросовестное стремление к обеспечению законных интересов коренных народов, исходя из всех возможностей".
Баринов заявил, что "коренные народы" (под этим словосочетанием обычно понимаются коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока) наиболее чувствительны к экологическим вопросам:
Из этого также делается вывод, что бизнес должен обеспечивать социально-экономическую поддержку "коренных народов в России", но при этом "создавать механизмы, позволяющие им сохранять свою независимую позицию".
В рамках этих умозаключений ФАДН заключило соглашение с "Норникелем" о финансировании мероприятий на 2025 год на сумму 25,5 миллиона рублей. Средства будут вложены, в частности, в программу «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», которая направлена "на развитие экспертного потенциала представителей коренных народов".