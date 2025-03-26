ФАДН заявило, что Запад использует коренные малочисленные народы для экономического сдерживания

Западные стратегические документы рассматривают проблематику "коренных народов" как один из инструментов экономического сдерживания оппонентов, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"К трудностям могут приводить не только внутренние проблемы в том или ином регионе или в месте, где идет промышленное освоение, но и внешние попытки втягивания коренных малочисленных народов в формирование социального запрета на добычу природных ресурсов. В этой связи отмечу, что обновленные западные стратегические документы рассматривают коренные народы как гибридную силу для экономического сдерживания развития оппонентов <…>, эту тему подхватывают и пытаются на ней, конечно же, играть".

Из этого ФАДН делает вывод, что нужно сыграть на опережение: "Наилучшая профилактика подобных рисков - это добросовестное стремление к обеспечению законных интересов коренных народов, исходя из всех возможностей".

Баринов заявил, что "коренные народы" (под этим словосочетанием обычно понимаются коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока) наиболее чувствительны к экологическим вопросам:

"Социология показывает, что в рейтинге проблем коренных народов лидирует экология и состояние биоресурсов. Мы-то думали, что это социально-экономическая поддержка, но, оказывается, больше беспокоят все-таки эти глобальные вопросы экологии, состояния биоресурсов и доступа к биоресурсам. Экология также в приоритете у больших промышленных компаний, однако на практике в отношениях с коренными народами больше делается акцент на их социально-экономическую поддержку".

Из этого также делается вывод, что бизнес должен обеспечивать социально-экономическую поддержку "коренных народов в России", но при этом "создавать механизмы, позволяющие им сохранять свою независимую позицию".

В рамках этих умозаключений ФАДН заключило соглашение с "Норникелем" о финансировании мероприятий на 2025 год на сумму 25,5 миллиона рублей. Средства будут вложены, в частности, в программу «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», которая направлена "на развитие экспертного потенциала представителей коренных народов".



