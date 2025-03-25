Три мирных жителя ранены
в результате обстрела ВСУ Алёшек и Новой Каховки Херсонской области.
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали храм
Казанской иконы Божией Матери в Козинке (повреждён), два предприятия в Шебекине, три частных дома в Тишанке (повреждены). Среди пограничников, отражавших атаку спецназа ВСУ на опорный пункт в районе белгородской Поповки, есть погибшие
, их точное число не называется.
Продолжаются обстрелы энергетической системы РФ
: украинский дрон ударил по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, затем атака произошла на газораспределительную станцию «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике.
Курскую область ВСУ забрасывают минами "лепесток", обклеенными травой
. Один дрон, как правило, несет два контейнера, в каждом из которых по сорок таких мин. На Украине всё ещё находятся 72
интернированных жителя Курской области.