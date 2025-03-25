 

ВСУ снова атаковали храм и энергосистему РФ, Курскую область забрасывают замаскированными минами "лепесток"

Три мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Алёшек и Новой Каховки Херсонской области.
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали храм Казанской иконы Божией Матери в Козинке (повреждён), два предприятия в Шебекине, три частных дома в Тишанке (повреждены). Среди пограничников, отражавших атаку спецназа ВСУ на опорный пункт в районе белгородской Поповки, есть погибшие, их точное число не называется.
Продолжаются обстрелы энергетической системы РФ: украинский дрон ударил по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, затем атака произошла на газораспределительную станцию «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике.
Курскую область ВСУ забрасывают минами "лепесток", обклеенными травой. Один дрон, как правило, несет два контейнера, в каждом из которых по сорок таких мин. На Украине всё ещё находятся 72 интернированных жителя Курской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Херсонской и Белгородской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской и Белгородской областях
» 5 человек ранены в Белгородской области, 4 в Херсонской
» ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область, за сутки из приграничных районов вывезены свыше 2000 человек
» Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской и Запорожской областях погибли четверо мирных жителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Эксперты выдвинули возражения к законам о защите граждан от кибермошенничества и об искусственном интеллекте

  • 20:08
  • 132

ВСУ снова атаковали храм и энергосистему РФ, Курскую область забрасывают замаскированными минами "лепесток"

  • 19:06
  • 152

Что известно о переговорах в Эр-Рияде на неблагоприятном фоне, который создают удары ВСУ

  • 18:13
  • 207

Совладелец "Ростсельмаша" рассказал, почему российские производители техники в неравных условиях с западными

  • 10:21
  • 322

В США признали умершими миллионы 120-летних американцев, в России распространилось мошенничество с сим-картами умерших

  • 09:57
  • 281

Исламисты устроили бойню в Сирии, тысячи людей укрылись на российской авиабазе

  • 07:42
  • 352
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru