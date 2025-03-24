 

В РФ могут вернуться западные компании, спонсирующие ВСУ

 

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал сделать всё возможное, чтобы избежать возвращения на российский рынок западных компаний, спонсирующих Вооружённые силы Украины. Он отметил, что нужно тщательно проанализировать деятельность всех компаний, которые изъявят желание вернуться в РФ. Если в ходе проверок будут выявлены случаи перечисления денежных средств ВСУ, или прямое участие производстве боеприпасов, то таким компаниям следует закрыть возможность возвращения в Россию.


Ранее председательница правления Ассоциации разработчиков российских программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская указала, что возвращение на российский рынок американских IT-гигантов - откат в 1990-е годы. "Как можно восстанавливать доверие к мошенникам? Деньги взяли, а продукт и его обслуживание не обеспечили, нарушив все подписанные договора. Что это, как не мошенничество?" - сказала онаПо мнению Касперской, вернувшись в Россию, компании сохранят "свою обычную манеру", а это демпинг, громадные скидки, лоббистский ресурс и взятки.

"Не секрет, что Oracle, IBM, Intel являются крупнейшими взяткодателями (...) Это "возвращение" будет сродни откату в 90-е годы, когда проходила бурная колонизация бывшего СССР и заваливание его дешевыми западными технологиями с параллельным уничтожением всего научного потенциала и производственных мощностей страны".

Как отметила Касперская, возобновление массового использования иностранных технологий в России обернётся серьезными рисками для РФ: собственные технологии затормозятся, вернётся зависимость, будут утечки данных и возможности для удалённого контроля.

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