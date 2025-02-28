 

Наталья Касперская рассказала, как американские ИТ-корпорации уходили из РФ в 2022 году


Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская усомнилась в необходимости возвращения в Россию американских ИТ-корпораций и рассказала в ТАСС, как они покидали российский рынок в 2022 году:
  • Облачные решения просто выключили в одночасье. Помню, как сетовал один наш крупный клиент, который потратил большие деньги, силы и время на разработку системы управления персоналом в облаке Oracle. Проект был запущен аккурат в феврале 2022 года, а уже в марте Oracle эту систему отключила. Денег американская корпорация не вернула, услугу не предоставила, данные о многих тысячах сотрудников куда-то делись. Никто не извинился.
  • Компании Cisco, Adobe, Apple, HP, IBM и многие другие последовательно делали громкие заявления об уходе с нашего рынка, прекращали обслуживание российских клиентов и закрывали офисы.
  • Даже мировое open-source-сообщество (якобы независимое) отметилось, попытавшись отключить русских разработчиков от основных веток.
  • Уходящие из России компании не просто закрывали бизнес, но еще в агрессивной манере принуждали сотрудников к переезду за границу и увольняли несогласных.
Касперская считает, что произошло, по сути, мошенничество, и восстанавливать доверие к мошенникам невозможно и не нужно. "За три года вынужденной независимости наш рынок ИТ сделал громадный шаг вперед. Уровень качества и функциональности российских программных продуктов значительно вырос и продолжает расти. Отрасль наконец получила серьезные заказы и смогла наладить диалог с крупными государственными и частными заказчиками. Нужны ли нам сейчас колонизаторы? - задаётся вопросом она. - В стране введены законодательные ограничения по импортозамещению для объектов критический информационной инфраструктуры и госучреждений. Но эти законы не касаются частных предприятий, а также среднего и мелкого бизнеса и физических лиц. Это, на самом деле, большой рынок. И возобновление массового использования иностранных технологий на этом рынке создаст серьезные риски для страны: торможение собственных технологий, восстановление зависимости, утечки данных, возможности удаленного контроля".


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