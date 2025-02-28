Наталья Касперская рассказала, как американские ИТ-корпорации уходили из РФ в 2022 году

За три года вынужденной независимости наш рынок ИТ сделал громадный шаг вперед. Уровень качества и функциональности российских программных продуктов значительно вырос и продолжает расти. Отрасль наконец получила серьезные заказы и смогла наладить диалог с крупными государственными и частными заказчиками. Нужны ли нам сейчас колонизаторы? - задаётся вопросом она. -

В стране введены законодательные ограничения по импортозамещению для объектов критический информационной инфраструктуры и госучреждений. Но эти законы не касаются частных предприятий, а также среднего и мелкого бизнеса и физических лиц. Это, на самом деле, большой рынок. И возобновление массового использования иностранных технологий на этом рынке создаст серьезные риски для страны: торможение собственных технологий, восстановление зависимости, утечки данных, возможности удаленного контроля".