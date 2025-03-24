ВСУ продолжают атаковать энергообъекты РФ; Трамп выдвинул новую инициативу, с которой согласился Путин

Кремль заявил о продолжении действия приказа Путина не атаковать энергообъекты Украины, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было".

На отказ атаковать энергообъекты Украины президент РФ Владимир Путин согласился по предложению президента США Дональда Трампа. Теперь Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, и с этой идеей Путин согласился тоже. «Это было предложение президента Трампа, а президент Путин дал на него согласие. Вот именно с таким мандатом российская делегация отправилась в Эр-Рияд [на переговоры]», — поведал пресс-секретарь президента Песков. По его мнению, суть "черноморской инициативы" в безопасности судоходства.