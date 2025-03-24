 

ВСУ продолжают атаковать энергообъекты РФ; Трамп выдвинул новую инициативу, с которой согласился Путин

Украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Обломки БПЛА повредили административное здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе. Нефтебаза в Кавказском районе горит шестые сутки, удар по ней был нанесён уже после того, как президент РФ Путин объявил об отказе от ударов по энергосистеме Украины. Подорванная украинцами ГИС "Суджа" горит четвёртые сутки.

Кремль заявил о продолжении действия приказа Путина не атаковать энергообъекты Украины, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было".

На отказ атаковать энергообъекты Украины президент РФ Владимир Путин согласился по предложению президента США Дональда Трампа. Теперь Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, и с этой идеей Путин согласился тоже. «Это было предложение президента Трампа, а президент Путин дал на него согласие. Вот именно с таким мандатом российская делегация отправилась в Эр-Рияд [на переговоры]», — поведал пресс-секретарь президента Песков. По его мнению, суть "черноморской инициативы" в безопасности судоходства.

 


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APN.ru