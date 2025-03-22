ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, Ростове-на-Дону, Горловке

В ночь на субботу, 22 марта, ВСУ атаковали Ростовскую область. Атаке подверглись Ростов и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы. В результате действий противника пострадал многоэтажный дом в Ростове-на-Дону: беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа, двое жильцов ранены. В Сальске при падении беспилотника были повреждены магазин, художественный музей и многоквартирный дом, также ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Сальском районе.

В Белгородской области погиб сотрудник районной администрации, водитель. Будучи сотрудником добровольной пожарной дружины, он выехал на тушение пожара, который возник из-за взрыва, и попал под атаку беспилотников. Накануне в селе Илек-Кошары ВСУ атаковали автомобиль, погиб боец подразделения "Орлан", ещё четверо ранены. В посёлке Северный повреждено производственное предприятие, в Долгом - ЛЭП, в Борках - автомобиль, в Грайвороне повреждены две квартиры в многоквартирном доме, два частных дома и семь транспортных средств, в поселке Чапаевский - три автомобиля.