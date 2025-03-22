 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, Ростове-на-Дону, Горловке

 

В ночь на субботу, 22 марта, ВСУ атаковали Ростовскую область. Атаке подверглись Ростов и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы. В результате действий противника пострадал многоэтажный дом в Ростове-на-Дону: беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа, двое жильцов раненыВ Сальске при падении беспилотника были повреждены магазин, художественный музей и многоквартирный дом, также ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Сальском районе. 

В Белгородской области погиб сотрудник районной администрации, водитель. Будучи сотрудником добровольной пожарной дружины, он выехал на тушение пожара, который возник из-за взрыва, и попал под атаку беспилотников. Накануне в селе Илек-Кошары ВСУ атаковали автомобиль, погиб боец подразделения "Орлан", ещё четверо ранены. В посёлке Северный повреждено производственное предприятие, в Долгом - ЛЭП, в Борках - автомобиль, в Грайвороне повреждены две квартиры в многоквартирном доме, два частных дома и семь транспортных средств, в поселке Чапаевский - три автомобиля.

В Горловке во время следования к месту вызова пожарную автоцистерну атаковал украинский беспилотник, в результате чего ранены четыре сотрудника МЧС России, цистерна повреждена. Также атакована бригада скорой помощи.
Продолжается горение на нефтебазе в Краснодарском крае, площадь пожара сократилась до 1,2 тыс. кв. м., в четырёх близлежащих жилых зонах в воздухе превышена предельно допустимая концентрация бензола.
В Запорожской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранена жительница села Верхняя Криница. В Каменке-Днепровской обстреляна полицейская машина.
В Новой Каховке Херсонской области ранен мирный житель 1951 г.р.
В Судже украинцы оставили малые взрывные устройства, замаскированные под шоколадные батончики.
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