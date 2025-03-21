В Подмосковье уволили директрису школы, упрекнувшую учеников в неуважении к российскому гимну

В Московской области уволили директрису школы, упрекнувшую учеников за неуважение к гимну России. Женщина сняла видео во время линейки. Играл гимн, но некоторые ученики продолжили свои дела — кто-то их них переодевается, другие идут по своим делам. «Во время исполнения гимна не ходят», — упрекнула их директор. Запись дошла до родителей учеников, некоторые из них возмутились увиденным, и директриса, возглавлявшая школу с момента ее открытия, покинула должность.

Ранее в Кабардино-Балкарии некоторые граждане не встали во время исполнения гимна России в одной из школ Нальчика, это также попало на видео, но тогда к ответственности привлекли невставших граждан.