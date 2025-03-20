О самозапрете на победу

Откровенно говоря, я не знаю - у меня просто нет сколько-то достаточной информации, - возможно ли ещё для нас победить в этой войне.

Но меня время от времени спрашивают, с некоторым вызовом, неужели я буду считать проигрышем, если будет "заморозка по линии соприкосновения". Из чего я заключаю, что такую заморозку люди готовы считать победой.

Я действительно не готова считать её победой, но важнее то, что и в такую возможность, как в сколько-то прочное окончание этой войны, я не верю. Просто не понимаю, как оно может быть - и быть прочным - при наличных условиях:





1) Украина как успешный, состоявшийся антирусский проект. Дело ведь не в Зеленском, обычном советском еврее. Дело именно в самом проекте "украина", этот проект форматировал под себя любого главу украины. В предельном смысле, для него не нужна даже украинская территория: украинский проект может развиваться и в эмиграции - в Канаде, например. И всё-таки территория для него очень важна: она - его плоть, пространство его торжества над русским. Место, откуда демонстративно можно вымести всё русское, от Ивана Павлова до Антона Макаренко, от авиаконструктора Жуковского до памятников солдатам-освободителям.

Что особенно трагично: проект украина форматирует не только своих вождей, но и простых граждан. Следует понимать, что вся территория, которая по итогам этой войны не станет русской, - будет украинской в самом обнажённом и ужасающем смысле этого слова. Невыигранная война победить украинство не может, а быть его катализатором - да. Украина не будет соблюдать никаких договорённостей с Россией никогда, и её даже трудно будет за это упрекнуть, потому что они будут противоречить самой сути украины.

2) Украина как буферная зона ЕС. Я знаю, что так её назвали в Венгрии, но и сама не раз использовала это сравнение. И неудивительно: буферную зону для Белгородской области мы так и не выгородили, теперь пошли разговоры, что нужна буферная зона для Курской - ну, а украина - буферная зона ЕС, и она функционирует.

Собственно, ведь что такое буферная зона? Это как бампер для машины: расходник. Часть, которую мы соглашаемся подставлять под удар. В этом смысле буферная зона нужна не только Белгородской и Курской областям, но и Брянской, и ДНР с ЛНР (увы, сегодня Горловка - натуральная буферная зона ДНР, и последствия мы видим каждый день; я вообще не очень понимаю, почему этот город до сих пор в полном составе не переселили хотя бы в Донецк). Да и Запорожской с Херсонской областям - если мы впрямь надеемся устраивать там мирную жизнь - буферная зона отнюдь не помешает.

Итак, ещё раз: украина - состоявшаяся буферная зона ЕС. Её, во-первых, не жалко. А во-вторых, она им в таком качестве полезна, и её непременно будут сохранять и поддерживать. Обязательно. Тем более что это можно делать отчасти на российские деньги. Мы могли бы помешать этому, только если бы прорвались на западную границу. Я говорю "могли бы", но можем ли мы ещё это сделать - не знаю.

3) США как игрок только для себя. Точнее, я не уверена даже в том, что это игрок для себя, т.е. что американским правителям интересны хотя бы интересы американцев. Но то, что им интересны власть и влияние, - несомненно. И для этого сложилось прекрасное положение. Российская Федерация, которая не собирается выигрывать войну в классическом смысле слова, но тем не менее хочет выглядеть победительницей, готова многое отдать тому, кто поспособствует достижению этой цели. Трамп делает именно это: способствует. И может способствовать хоть все ближайшие годы. Наше дело будет - совершать шаги навстречу, чтобы американскому президенту было что представить общественности как результат своих миротворческих усилий. Вот, собственно, и всё. Даже если мы о чём-то договоримся с американцами, это не будет значить, что мы договорились с ЕС и украиной. Даже если мы о чём-то договоримся с правительством Трампа, это не будет значить, что договорённости будет соблюдать хотя бы следующее правительство. Послушайте, как Трамп сейчас беззастенчиво оскорбляет Байдена, перекладывая на него решительно все грехи, - и не будьте так уверены, что менее чем через четыре года вы не услышите то же самое уже в адрес Трампа.

Так вот, возвращаясь к теме самозапрета на победу. Под ним я понимаю последовательное несовершение действий, без которых, как мне представляется, достижение победы в войне невозможно. Причём, как мне, опять же, кажется, невозможна не только истинная победа, но даже и вот это усекновение территории украины, которое мы согласимся считать за победу. Даже на него можно было бы рассчитывать, лишь находясь в несомненной, очевидной позиции силы и диктовки собственных условий. А не в той позиции, когда мы надеемся, что некий уважаемый партнёр временно убедит украину и заткнёт ЕС.

С другой стороны, я не знаю, возможно ли совершение таких действий (например, новое целеполагание, новая мобилизация, новое переключение экономики) теперь в принципе. Может быть, возможности для этого в прошлом, и сейчас всё, что осталось, - это ждать.











