 

ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область, раненые в Белгородской и Курской областях

ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область в районе сёл Графовка и Прилесье, используя инженерную технику, идут бои у населённых пунктов Поповка и Демидовка. В районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, три человека ранены. По другой информации, на минах подорвались даже два автобуса, и пострадавших пятеро. За сутки Белгородскую область атаковали около 140 беспилотников, по ней выпущено 48 боеприпасов, повреждён торговый центр в Белгороде, тяжело ранен восемнадцатилетний юноша.
 
Украинцы стягивают резервы в Курское приграничье, атакуют освобождённые населённые пункты, четыре человека ранены в Суджанском районе, один человек ранен в Тимском районе, обстреляна слобода Белая, повреждено здание муниципалитета и личные автомобили. В Русском Поречном украинцы разрушили все дома, расстреляли домашний скот, в селе не осталось ни одного мирного жителя.
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