ВСУ пытаются прорваться
в Белгородскую область в районе сёл Графовка и Прилесье, используя инженерную технику, идут бои
у населённых пунктов Поповка и Демидовка. В районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, три человека ранены. По другой
информации, на минах подорвались даже два автобуса, и пострадавших пятеро. За сутки Белгородскую область атаковали около 140 беспилотников
, по ней выпущено 48 боеприпасов, повреждён
торговый центр в Белгороде, тяжело ранен
восемнадцатилетний юноша.
Украинцы стягивают резервы
в Курское приграничье, атакуют освобождённые населённые пункты, четыре человека ранены
в Суджанском районе, один человек ранен в Тимском районе, обстреляна слобода Белая, повреждено здание муниципалитета и личные автомобили. В Русском Поречном украинцы разрушили все дома, расстреляли домашний скот
, в селе не осталось ни одного мирного жителя.