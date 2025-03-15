Илон Маск как Сатоши Накамото

Настоящей статьей редакция АПН не собирается давать очень уж подробную аргументацию своей позиции, но, скорее, намерена "прибить свои тезисы к воротам храма".

Полагаем, что общий контекст предмета беседы известен всем читателям, поэтому не будем его развёртывать подробно, а всего лишь освежим в нашей памяти.

Итак, Илон Маск – "безумный" и безумно удачливый бизнесмен - руководитель программистов, инженеров и изобретателей, инициировавший и поддерживающий громадное для одного человека число одновременно действующих высокотехнологических проектов.

Экономика их, по большей части, не сходится, общепринятыми являются разговоры конспирологического типа о том, что экономическая часть флагманских историй Маска – прежде всего автомобиля Tesla и системы спутниковой космической связи Starlink не могла бы быть сведена без масштабных внешних субсидий. При этом реальный источник этих субсидий не ясен. Даже если принять высоковероятную теорию о финансировании Starlink со стороны Минобороны США – это никак не объяснит фактически занятый Маском статус самого богатого человека в мире, чей капитал временами превышает 300 млрд. долларов.

Между тем, если посмотреть внимательно на реальный характер деятельности Маска – мы приходим к выводу, что этот человек, сам по себе, не столько бизнесмен классического типа и, тем более, не изобретатель. Он – антерпренёр изобретателей, организатор продаж высокотехнологичных изобретений. Талантливый и со связями, достаточными для запуска новых масштабных проектов.

А в какой временнОй период эти связи у него могли возникнуть?

Посмотрим на его биографию.

Zip2 (1995—1999) – первый публичный проект Маска, функционально схожий с Яндекс-картами

X/Paypal (1999-2000) – первый финтех проект Маска, на котором он заработал 180 млн. долларов, продав его eBay. Это много для простого человека, но совершенно недостаточно для последующего организованного им роя высокотехнологичных затей.

Начиная с 2002 года Маск запускает целую гроздь компаний, ни одна(!) из которых сама по себе не является проектно прибыльной:

SpaceX (2002 – н.в.)

Tesla (2004 – н.в.)

SolarCity (2006 – н.в.)

OpenAI (2015 – вышел из совета директоров в 2018)

Neuralink (2016 – н.в.)

The Boring Company 2016 – н.в.)

Twitter (2022 – н.в.)

xAI (2023 – н.в.).

Только про SpaceX и Tesla из всего этого великолепия инженерных проектов можно сказать, что они вообще что-то зарабатывают, обеспечивая хотя бы операционную прибыльность.

Можно было бы построить теорию о том, что Маск – просто невероятно удачливый биржевой спекулянт, которому очень везёт. Но это – какие-то совсем уже шаткие основания для того, чтобы рассуждать об источниках его богатства.

Намного логичнее было бы подумать о том, что разбирающийся в хайтек, включая финасовые технологии и умеющий грамотно организовать параллельную работу многих инженерных коллективов Маск на заре своей масштабной деятельности решил соорудить для себя неисчерпаемый колодец для получения денег напрямую. И соорудил.

Мы не пытаемся выставить Маска в качестве единоличного автора истории с Биткоином, но, скорее, видим его как её организатора, создавшего "коллективного" (но, наверное из одного-двух тихо живущих и щедро оплаченных программистов-разработчиков) анонимного гения Сатоши Накамото и обеспечившего тихое юридическое прикрытие всей движухи.

Последнее – критически важно. Ведь без привлечения какого-то корпоративного доброго гения совершенно не объясним тот факт, что биткоин-движение вообще до сих пор существует. Оно ведь висит буквально в воздухе – core team разработчиков существует исключительно за счёт ключей переданных им анонимным "Сатоши Накамото", у него нет ни нормального юридического статуса, ни видимой корпоративной структуры. А недоброжелателей, а также возможных рейдеров – хватает и изрядно.

Работа команды, все 16 лет поддерживавшей работу Bitcoin, весьма уязвима юридически.

Их число не превышает 2-3 десятков и это просто частные лица.

А за все годы существования Bitcoin-движения к этим разработчикам никто вообще даже не зашёл ни разу (ну или как зашёл, так и вышел). Ни из правоохранительной системы США, ни с частными исками в суды. Или чудо из чудес, или очень хорошие корпоративные юристы гасят все враждебные телодвижения на дальних подступах.

Идея биткоина сама по себе (как и все идеи проектов Маска) не опирается на единичное гениальное техническое решение, она интегративна – включает в себя некоторую их совокупность, талантливую комбинацию. Сама по себе концепция электронных денег развивается с ранних 1980ых, все технические идеи, к моменту запуска Bitcoinбыли известны.

В 1983 году Дэвид Чаум и Стефан Брэндс (англ. Stefan Brands) предложили первые протоколы «электронной наличности». В 1990ые Чаум попытался реализовать свои идеи на практике, но они оказались не очень востребованными – онлайн-рынок был недостаточно развит. Ранние лицензированные им третьим лицам разработки были скуплены конкурентами (включая MasterCard) и тихо затоплены.

Идеи криптовалюты «b-money» описал в 1998 году Вэй Дай в рассылке шифропанков. Независимо от него примерно в то же время аналогичные идеи предложил Ник Сабо для «bit-gold». Ник Сабо также предложил модель рыночного механизма, основанного на управлении инфляцией, и исследовал некоторые аспекты выявления надёжной информации в ненадёжной децентрализованной системе (задача византийских генералов).

Позднее Хэл Финни реализовал связку цепочек хеш-блоков для системы Hashcash на базе чипа для шифрования IBM в рамках спецификации TPM. Хэл Финни стал вторым участником сети Биткойн.

Ника Сабо часто называют "реальным" Сатоши Накамото, и эта атрибуция имеет под собой определённые основания. Однако, настолько же, насколько эта идея хорошо описывает его как возможного "сборщика", "генерального проектировщика" программной части проекта, настолько плохо она описывает его как организатора запуска Bitcoin.

18 августа 2008 был зарегистрирован домен bitcoin.org. 31 октября 2008 в почтовой рассылке, посвящённой криптографии, человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) была опубликована ссылка на white paper с названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» — сжатое описание протокола и принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети.

3 января 2009года был сгенерирован первый блок, за который начислено первое вознаграждение 50 биткойнов, опубликован исходный код программы-клиента. Первая транзакция по переводу биткойнов произошла 12 января 2009года— Сатоши Накамото отправил Хэлу Финни 10 биткойнов. Первый обмен биткойнов на национальные деньги произошёл в сентябре 2009года— Марти Малми (Martti Malmi) отправил пользователю с псевдонимом NewLibertyStandard 5050 биткойнов, за которые получил на свой счёт в PayPal 5,02 доллара.

За 17 лет анонимность Сатоши Накамото так и не была вскрыта с реальными доказательствами личности. Это заставляет нас думать о том, что в обеспечение этой анонимности заранее и серьёзно вложились.

Можно ли было ожидать, что такая забота об анонимности – случайна, если мы видим, что предшествующие затее Bitcoin авторы-шифропанки от Чаума до того же Сабо на самом деле совершенно не шифровались и их авторство отдельных элементов всей сложной в теории и одновременно гениальной по относительной простоте дизайна затеи криптовалюты известна? Вот никто из них не шифровался, не прятался от публики, а автор единственного успешно стартовавшего проекта из всех – взял, и случайно скрылся за анонимностью? Или знал, что делал.

Также ведь и не был вскрыт реальный источник средств для финансирования многочисленных проектов Маска.

Но может ли быть таким источником биткоин? Сейчас принято считать, что на ранних стадиях своего существования, биткоин был очень дешевой игрушкой, которая ни на что не влияла. Но, также известно, что именно на ранних стадиях существования Bitcoin были намайнены громадные объёмы BTC, которые до сих пор лежат без движения, оставаясь на "старых" кошельках.

Что, если эти активы реально находятся в обороте, выступая в качестве залога? При правильном оформлении процесса, это даже не требовало бы никаких движений в блокчейне – достаточно передать ключи залогодержателю или доверенной третьей стороне.

Если исходить из теории о том, что сам по себе проект Bitcoin был изначально выстроен Маском под долговременную спекуляцию в сотрудничестве с какими-то серьёзными американскими финансистами, мы видим, что с 2013 года актив чётко пошёл вверх и, уже, серьёзно не опускался.

Если мы посмотрим на финансовую историю Tesla, мы также увидим, что Маск неоднократно использовал Bitcoinкак защитно-инвестиционный актив, то есть явно понимал, что и зачем делает с криптой. А что, если реальный масштаб его биткоин-спекуляций больше, чем заявленный конкретно для Tesla? Что, если эти заявления как раз и нужны были чтобы прикрыть ими реальный источник биткоин-активности Маска, реальный размер этой активности?

Когда анализируешь такого сорта сложные истории, полезным бывает также обратить внимание не только на то, что есть, но и на то, чего нет.

А чего у нас в предполагаемой истории Маск-Биткоин?

1) Среди американских супермиллиардеров нету никого, кроме Маска, чьи источники средств были бы настолько непрозрачны и необъяснимы. На чём зарабатывают Гейтс, Безос, Элиссон, Цукерберг – всем понятно. На чём зарабатывает Маск – до сих пор никто целостно объяснить не смог.

2) При всех своих публично известных Bitcoin-спекуляциях, Маск никогда публично не ассоциировал себя именно с биткоин-движением, напротив, шуточно поддерживал совершенно бессмысленную пародийную валюту Dogecoin

3) У биткоин-коммьюнити нет никаких юридических проблем, ни разу не было видно никакой сколько-то серьёзной попытки судиться с ним или захватить его.

Можно было бы сказать, что всё это – шаткие основания для наших рассуждений. Но мы сейчас не столько приводим доказательства, сколько публично ставим вопрос. Формулируем гипотезу.

А она состоит в следующем:

- Илон Маск является реальным организатором современного крипто-движения, запустившим проект Биткоин

- Сатоши Накамото – коллективный псевдоним. Его техническим альтер-эго возможно, действительно, был Ник Сабо. Но организационной стороной вопроса занимался именно Маск

- Современное состояние криптоиндустрии сложилось, во многом, проектно, в результате деятельности, инициированной Маском. Он до сих пор контролирует изрядную часть "спящих" крипто-кошельков, содержащих намайненные в ранний период биткоины и это служит основной финансовой схемы, благодаря которой он разворачивает свои проекты.

Полагаем, что подробности этой фантастически красивой и масштабной истории ещё дождутся своего исследователя.