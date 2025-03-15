 

Часть депутатов Госдумы оспаривают законность увеличения штрафов за нарушение ПДД

Увеличение штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения не связано с безопасностью на дорогах, крайними оказываются законопослушные водители, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Группа депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд РФ с просьбой проверить на соответствие конституции закон о повышении штрафов за нарушение ряда ПДД. 

"Если учесть, что почти половину штрафов с камер не оплачивают, крайними оказываются законопослушные водители. Не знаю, что хотело правительство, внесшее эти поправки, и думское большинство, их поддержавшее, по-моему, это форменное издевательство над людьми, никак не связанное с безопасностью движения", - сказал Миронов.

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APN.ru