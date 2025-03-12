Мигранты-таксисты в РФ получают и ремонтируют автомобили за счёт бюджета РФ

В минувшие выходные мне нужно было срочно выехать за пределы Екатеринбурга на 15 километров для передачи документов. Поехал на такси. За рулём был азиатский мигрант. За проезд до точки передачи документов я заплатил 753 рубля, за поездку обратно водитель запросил 1000 рублей; согласились, что он довезёт меня до ЕКАДа (рядом с Сима-Лэндом) за 700 рублей, дальше я прогулялся пешком.

Водитель оказался таджиком из Душанбе, было ему лет двадцать с небольшим. По-русски он практически не говорил и мало понимал, приходилось с ним общаться в значительной степени через переводчик в смартфоне. Я вообще не понимаю: как он сдал экзамен по русскому языку для права работать в РФ? Я сразу обратил внимание, что водитель не заморачивается объездом ям на дороге, пока ехали - он собрал все ямы, я его спросил, не боится ли он пробить колёса. Водитель ответил, что - не боится, ведь машина - не его, и не он будет платить за ремонт.



По его словам, машину для работы ему предоставляет таджикская диаспора, эта диаспора занимается и ремонтом автомобиля, его дело - платить диаспоре по 2000 рублей в сутки за использование автомобиля. Я его спросил, сколько он кладёт в свой личный карман за сутки работы. Водитель ответил, что от 3000 до 5000 рублей. По его словам, он приехал в Екатеринбург 8 месяцев назад, через 3 месяца собирается уехать домой, в Душанбе, собирается купить там 10 дойных коров и пару быков на заработанные в Екатеринбурге деньги и заняться продажей молока. Очень хвалил таджикскую диаспору, которая очень помогает ему в Екатеринбурге. Ругал русские морозы.



Вот что получается. Автомобиль для работы ему предоставляет таджикская диаспора, она же оплачивает ремонт автомобиля. Но по законодательству РФ эта диаспора зарегистрирована в РФ как таджикская национально-культурная автономия, и по законодательству РФ эта диаспора финансируется как из Государственного бюджета РФ, так и из регионального бюджета Свердловской области и муниципального бюджета Екатеринбурга. То есть, российские налогоплательщики оплачивают автомобиль для этого таджикского водителя и его ремонт... Получается, что государство РФ предоставляет таджикским водителям-таксистам конкурентное преимущество перед русскими водителями, так как русским водителям-таксистам государство РФ не предоставляет ни автомобилей, ни бесплатного ремонта этих автомобилей. Если таджикский таксист не озабочен ремонтом автомобиля - он не озабочен и аккуратной ездой, отсюда - постоянная езда по ямам и постоянное провоцирование аварийных ситуаций...



