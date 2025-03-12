Что если Запад воспользуется миллионами мигрантов, чтобы взорвать Россию изнутри?

Александр Никитич Севастьянов прислал нам в редакцию текст, который пришёл ему за подписью "Александр Тихонов". Некоторая информация из этого материала злободневна и даёт пищу для размышлений. Публикуем отрывки письма.

" Про то, что наличие в стране миллионов инокультурных мигрантов – это не "спасение экономики", а мина замедленного действия, говорили многие. Но "воз и ныне там". Власть почему-то уверена, что случайности возможны только на фронте, а в тылу "всё под контролем". Точно так же, кстати, рассуждала российская власть и в феврале 1917 года…

При этом все понимают, что идёт целенаправленная "замещающая миграция", благодаря которой Россия уже вошла в "двадцатку" самых "мусульманских" стран мира. И отнюдь не за счёт коренных своих "мусульманских" народов, у которых, за исключением Чечни, коэффициент рождаемости на женщину не дотягивает до 2,15, т.е. до простого воспроизводства населения (в Татарстане – 1,45, в Дагестане – 1,75, в Ингушетии – 1,81). Ползучая исламизация России вовсю идёт именно за счёт мигрантов: недаром муфтий Ильдар Аляутдинов уже заявлял на съезде узбекской (!) диаспоры о "демографической миссии мусульман" в России. Не своих, заметьте, мусульман, а привозных, которых, мол, надо завозить как можно больше, создавать им все условия и давать гражданство. Тогда Россия со временем станет вполне демографически благополучной и при этом абсолютно "мусульманской" страной.

Признаков "ползучей исламизации" предостаточно уже сейчас. Это и предоставление в угоду диаспорам сертификатов на жильё многодетным экс-мигрантским семьям... и демонстративные "прогибы" перед диаспорами – от печально известного "крестопада" до введения в том же РУДН для студенток дресс-кода, "не обижающего и не провоцирующего" (на изнасилования?) студентов-мусульман из Средней Азии. Добавим к этому абсолютно безответственную, а порой провокационную политику ДУМ, когда главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов "разрешает" мусульманам совершать намаз в церкви, а первый зампред главы ДУМ и ректор Московского исламского института – МИИ Дамир Мухетдинов выпускает для духовных мусульманских учебных заведений учебник "История Ислама в России", в котором Россия подаётся как враждебное мусульманам территориальное образование, во все времена их терроризирующее. Причём издан сей антиправославный и русофобский пасквиль на деньги "Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования", созданного при поддержке Управления делами президента по внутренней политике!

(...) Помните скандальные заявления депутата Фёдорова и иже с ним в оправдание и поддержку мигрантов, а также угрозы "разобраться" со всеми, против "замещающей миграции" выступающими? Если кто-то полагал, что это погоня за хайпом, так нет. Согласно некоторым источникам, готовится формирование новой, "промигрантской" по сути своей, легальной политической силы. Создаётся она на основе опереточного фёдоровского движения НОД и называется "Партия национального единства"(ПНЕ). В руководстве - такие личности, как глава узбекской диаспоры Ибрагим Худайбердиев и именующий себя "голосом диаспор" НОДовец Магсум Нургалеев, утверждающий, что в мигрантском криминале виноваты… сами русские, а не задерживали бы мигрантов за нелегальную торговлю на улице, наркоторговлю, нарушение миграционного законодательства и т.п. – так и мигранты бы никого не резали и не насиловали. Это, кстати, официальная позиция и всего НОД: Фёдоров даже теракт в "Крокусе" объясняет… наличием "русского нацистского (?) подполья", якобы направляемого Западом, для увеличения популярности которого руками "обиженных русскими" мигрантов устроили бойню в "Крокусе". А не "обижали" бы, так и бойни бы не было.

(...) А теперь предположим, что, как предупреждали многие эксперты, Запад воспользуется миллионами мигрантов, чтобы взорвать Россию изнутри, организовав под руководством диаспор "мигрантский бунт". Угробят какого-нибудь "узбекского Флойда", устроят мигрантские протесты, стрельбу по ним (неизвестные снайперы", как помним, не только в Киеве в 2014 г. отметились, но ещё в Москве в 1993-м!), в чём Фёдоров и Ко обвинят то самое придуманное ими "русское нацистское подполье", и вот оно – мигрантское BLM с погромами и "случайными" убийствами противников миграции, коих Фёдоров уже призывал "расстреливать, как бешеных собак". Ну, а потом ПНЕ выступит как "посредник", предложив "ради успокоения мигрантов" пересажать противников "замещающей миграции", запретив любую её критику, а самим мигрантам предоставить амнистию и всем желающим – гражданство (ведь это – будущий электорат ПНЕ, на следующих выборах позволяющий побороться за изрядное представительство в ГД, а там и за большинство)...

Так что – будьте бдительны, сограждане! И не говорите потом, что вас не предупреждали".



