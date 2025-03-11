 

За 10 дней 5 миллионов россиян ввели самозапрет на кредиты

 

За 10 дней на портале "Госуслуг" подано 5 миллионов заявлений о самозапрете на кредиты. Самому старому россиянину, подавшему такое заявление, 103 года. Чаще всего к такой возможности прибегли москвичи (951 тысяча заявлений). В Петербурге подали 388 тысяч заявлений, в Московской области — 307 тысяч, в Краснодарском крае — 185 тысяч, в Свердловской области — 160 тысяч, в Башкирии — 146 тысяч, в Татарстане — 135 тысяч, в Новосибирской области — 123 тысячи, в Ростовской области — 115 тысяч, в Челябинской области — 114 тысяч. 

Запретить выдачу ссуд в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично, однако 90 процентов заявителей хотят именно полного запрета.


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APN.ru