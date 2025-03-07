Сообщается о пытках детей азербайджанской семьёй в Иркутске, в Хабаровске мигрант изнасиловал 19-летнюю девушку

В Иркутске азербайджанская семья истязала детей, взятых из детского дома. О пытках стало известно социальному педагогу, детей у азербайджанцев забрали, информацию передали в орган опеки, однако с ноября 2024 года и до настоящего времени уголовное дело не возбуждено
.
В Калужской области мигранты избили
пятнадцатилетнего школьника.
В Хабаровске таксист изнасиловал
девятнадцатилетнюю пассажирку и пытался сбежать в Ташкент.
В Хабаровске же мэрия раздаёт жильё "новым россиянам" в обход коренных россиян и угрожает
судебным преследованием тем, кто этим недоволен.
Руководство Уральского государственного медицинского университета заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обучении иностранных студентов. По данным
председателя Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгия Соболева, в медвузе 400 обучающихся не говорят по-русски.
Преображенский суд Москвы конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев. Недвижимость изъята в доход государства, как имущество, полученное на коррупционные доходы. Генпрокуратура нашла незаконными: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, три участка с домами в Подмосковье, восемь машиномест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.
Доля иностранцев, покупающих российскую недвижимость, достигла 20%
. Чаще всего это иностранцы из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Абхазии, и недвижимость их интересует прежде всего в Москве, затем в Петербурге и Подмосковье.