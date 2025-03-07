Сообщается о пытках детей азербайджанской семьёй в Иркутске, в Хабаровске мигрант изнасиловал 19-летнюю девушку

Преображенский суд Москвы

конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев.

Недвижимость изъята в доход государства, как имущество, полученное на коррупционные доходы. Генпрокуратура нашла незаконными: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, три участка с домами в Подмосковье

, восемь машиномест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи

, а также четыре автомобиля престижных марок.