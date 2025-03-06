Уборка мусора может помочь поступить в вуз

Участие в экоакциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), поможет будущим студентам-волонтерам поступать в вузы. Баллы можно получить согласно закону о добровольчестве — при участии в мероприятиях, проводимых при поддержке РЭО и зарегистрированных на «Добро.рф». Волонтёрские часы можно накопить, участвуя в молодёжном дне Российского экологического форума, открытии очного этапа Зеленой премии, а также экоакциях в рамках образовательных школ, съездов экоцентров, экскурсий, мероприятий победителей Зелёной премий и субботниках.

Дополнительные баллы при поступлении засчитаются, если будущему студенту удалось накопить не менее 20 часов опыта. К документам для поступления в вуз требуется приложить выписку из личной электронной книжки волонтёра (ЛЭКВ), связать подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление в вуз через «Госуслуги». В зависимости от учебного заведения за добровольческую деятельность можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.