Херсонский депутат сказал, что американская помощь ВСУ разведданными и связью значительно больше, чем поставки оружия

Облачные решения просто выключили в одночасье. Помню, как сетовал один наш крупный клиент, который потратил большие деньги, силы и время на разработку системы управления персоналом в облаке Oracle. Проект был запущен аккурат в феврале 2022 года, а уже в марте Oracle

эту систему отключила. Денег американская корпорация не вернула, услугу не предоставила, данные о многих тысячах сотрудников куда-то делись. Никто не извинился.