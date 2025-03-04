 

Херсонский депутат сказал, что американская помощь ВСУ разведданными и связью значительно больше, чем поставки оружия

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановке военных поставок Украине (пока она "не продемонстрирует приверженность к переговорам о мире"), сказал, что намного больше пользы принесли бы другие действия США: 
"Значительно большее влияние на активность боевых действий, на намерения ВСУ, на их устойчивость, оказало бы приостановление передачи Украине разведданных и отключение связи Starlink, на которой держится боевое управление ВСУ. Но, ни таких движений, ни предпосылок к этому мы пока не видим, потому что Илон Маск заявил, что связь оплачена и будет предоставляться далее". 

Кроме того, Барбашов уверен, что приостановка поставок оружия "чисто техническая":
"Это финансирование должно пойти на заказы для американского ВПК и Трампу будет трудно преодолеть оружейное лобби, и всю эту помощь отменить полностью. Она должна быть как-то юридически переоформлена. Но, я уверен, что эта приостановка - чисто техническая. Если она будет происходить, будет прежде всего использована Трампом как аргумент на переговорах с Россией. Она может быть точно так же легко возобновлена".

 
Ранее Наталья Касперская рассказала, как быстро и решительно уходили из России в 2022 году американские ИТ-компании, в том числе не возвращая денег за уже оплаченное.
Облачные решения просто выключили в одночасье. Помню, как сетовал один наш крупный клиент, который потратил большие деньги, силы и время на разработку системы управления персоналом в облаке Oracle. Проект был запущен аккурат в феврале 2022 года, а уже в марте Oracle эту систему отключила. Денег американская корпорация не вернула, услугу не предоставила, данные о многих тысячах сотрудников куда-то делись. Никто не извинился.

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APN.ru