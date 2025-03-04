 

В 2024 году Счётная палата вернула в бюджет почти 150 млрд рублей

 

В 2024 году Счётная палата вернула в российский бюджет рекордные 148,9 миллиарда рублейСумма выросла в пять раз по сравнению с показателями 2023 года и достигла максимальной за последние 30 лет цифры.

«В 2022 году мы обеспечили возврат 8,9 миллиарда рублей, в 2023 г. — 26,4 миллиарда рублей», пояснил глава СП Борис Ковальчук. По его словам, рекордные результаты объясняются работой ведомства за прошлые периоды и новыми аудиторскими подходами, введенными в 2024 году.

На 2025 год запланировано проведение 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки.


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APN.ru