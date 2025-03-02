Раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях. В Курской священник лишён сана за то, что "не склонил голову" перед оклеветавшими его

Мужчина и женщина ранены
в Белгородской области - в Грайвороне и Кукуевке - в результате атак украинских БПЛА. Также атакованы Тишанка, Двулучное, Муром, повреждены
ЛЭП (пропал свет в восьми населённых пунктах), социальный объект, автомобиль, разрушен частный дом.
В Беловском районе Курской области в результате атаки украинского БПЛА ранен
мужчина, который ремонтировал автомобиль и себя в гараже.
Ранен
мирный житель в Днепрянах Херсонской области.
Настоятеля храма в селе Любостань в Курской области Владимира Боярского лишили сана за критику власти об отсутствии гуманитарной помощи. Формулировка указа, который подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, звучит так
: «За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».
Церковный суд над отцом Владимиром состоялся 26 февраля, на нём Боярского упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом и якобы приводит ложные данные о своем избиении.
Священник не раз развозил гуманитарную помощь и проводил службы в ближних к линии боевого соприкосновения сёлах.