Раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях. В Курской священник лишён сана за то, что "не склонил голову" перед оклеветавшими его

«За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

Настоятеля храма в селе Любостань в Курской области Владимира Боярского лишили сана за критику власти об отсутствии гуманитарной помощи. Формулировка указа, который подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, звучит так

Церковный суд над отцом Владимиром состоялся 26 февраля, на нём Боярского упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом и якобы приводит ложные данные о своем избиении.

Священник не раз развозил гуманитарную помощь и проводил службы в ближних к линии боевого соприкосновения сёлах.