 

Раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях. В Курской священник лишён сана за то, что "не склонил голову" перед оклеветавшими его

Мужчина и женщина ранены в Белгородской области - в Грайвороне и Кукуевке - в результате атак украинских БПЛА. Также атакованы Тишанка, Двулучное, Муром, повреждены ЛЭП (пропал свет в восьми населённых пунктах), социальный объект, автомобиль, разрушен частный дом.
В Беловском районе Курской области в результате атаки украинского БПЛА ранен мужчина, который ремонтировал автомобиль и себя в гараже.
Ранен мирный житель в Днепрянах Херсонской области.

Настоятеля храма в селе Любостань в Курской области Владимира Боярского лишили сана за критику власти об отсутствии гуманитарной помощи. Формулировка указа, который подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, звучит так«За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

Церковный суд над отцом Владимиром состоялся 26 февраля, на нём Боярского упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом и якобы приводит ложные данные о своем избиении.

Священник не раз развозил гуманитарную помощь и проводил службы в ближних к линии боевого соприкосновения сёлах. 

 

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