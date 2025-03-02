 

Дональд Трамп и Третья мировая война

Активно продвигаемый Британией сценарий Третьей мировой войны становится ясным. План прост – на Украину вводятся англо-франко-германские войска. Естественно, английскими в них будут только спецназ и генералы. Основная тягловая сила – немцы рейхсканцлера Мерца и украинцы.

 

Все это хозяйство выгружается на линии соприкосновения («корейский сценарий», столь любимый слабоумным российским «экспертным сообществом»). После чего любая провокация автоматически приводит к прямому столкновению германско-украинских войск с российскими. В более мягком варианте оккупационные силы сначала захватывают стратегические объекты («мосты, телефон и телеграф» (с) Ленин) Украины. После запрограммированных провокаций они выдвигаются на линию соприкосновения. Но это один и тот же сценарий.

 

США отведена роль гаранта перерастания обычной Третьей мировой войны в Первую мировую ядерную войну (с применением в Европе тактического ядерного оружия). США должны гарантировать, что война пойдет без применения ядерных и серьезных ракетных сил Российской Федерации. Только «обычные» войска и «обычные» вооружения. В случае крупных неудач германских войск США должны грозить прямым вмешательством и требовать «перемирия». После перевооружения германских войск конфликт возобновляется и так без конца. Точнее, до «стратегического поражения» России.

 

Погибнут в результате Третьей мировой войны миллионы русских и немцев, не говоря уже об украинцах. Но кто их считает?

 

США этот сценарий непонятно для чего нужен. В Первую и во Вторую мировую войны американцы приходили к шапочному разбору и получали статус победителей без больших усилий. А тут надо рисковать ядерной войной с Россией. А зачем?

 

Поэтому Трамп пытается просто выйти из конфликта, взвалив войну на её британских организаторов. Как Полыхаев из «Золотого теленка»: «Ни кроватей не дам, ни умывальников». Европа хочет войны, пусть её и получит. Для европейцев уход США грозит войной с использованием тактического ядерного оружия в Европе (см. «Орешник»). Поэтому пресловутые «гарантии безопасности» Украине от Трампа очень нужны именно для начала Третьей мировой. Отсюда и попытки любой ценой сохранить участие США в европейских делах.

 

Для того Стармер и Макрон уболтали Трампа на скандал с Зеленским. Сейчас великие лидеры Европы будут истерически орать, что США обязаны "объединиться вокруг Украины" и немедленно принять британский сценарий. Хоть тушкой, хоть чучелом.

 

Сформулируем коротко: Третья мировая война должна идти за счёт американцев, гибнуть в ней должны русские и немцы, прибыль получать французы и британцы.

 

Отсюда и катаклизм.

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